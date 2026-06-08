Seleção da vida real #7: Mbappé é amigo de LeBron James e dono de projeto social

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Kylian Mbappé, camisa 10 do Real Madrid e da seleção da França, é o maior nome da geração do seu país e vai em busca do segundo título da Copa do Mundo em três edições disputadas. Eleito melhor jogador jovem do Mundial realizado na Rússia em 2018 e artilheiro no Catar em 2022, o atleta tem quatro gols em duas decisões. Um contra a Croácia, quando saiu vitorioso, e outros três contra a Argentina, quando amargou o vice-campeonato nas penalidades.

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Quando o assunto é Copa do Mundo, o atleta de 27 anos teve momentos memoráveis até aqui. Como uma jovem promessa na penúltima edição e como o líder da equipe na última, Kylian tem 12 gols no torneio e grandes chances de tornar-se o maior artilheiro da história da competição, caso supere Miroslav Klose com 16.

Com o maior evento do ano chegando, o Lance! preparou um perfil do fenômeno francês, evidenciando o seu lado extracampo, muitas vezes desconhecido pelos torcedores e fãs de futebol.

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Origens do craque da França

Mesmo nascido na França, em Bondy, região periférica de Paris, Mbappé poderia jogar por duas seleções africanas. Filho de Wilfried Mbappé e Fayza Lamari, seu pai tem origem camaronesa, assim como sua mãe tem ascendência argelina.

— Eu queria que o meu filho jogasse por Camarões, mas alguém da Federação de Futebol de Camarões exigiu uma certa quantia de dinheiro para fazê-lo jogar. Eu não tinha o dinheiro. Os franceses não exigiram nada — disse Wilfried em entrevista.

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O esporte sempre esteve na família de Kylian e essa realidade parece distante de ser alterada. Wilfried, que hoje participa do gerenciamento da carreira dos filhos, jogou futebol em nível semiprofissional e comandou o astro do Real Madrid no AS Bondy. O clube local foi o primeiro em que o jogador atuou antes de jogar pelo Clairefontaine e ser transferido ao AS Mônaco, onde apareceu para o mundo.

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Fayza, que também participa ativamente das negociações da carreira do campeão do mundo, é ex-atleta de handebol e seu irmão mais novo, Ethan, é jogador profissional e atua no Lille da França. Fora do núcleo biológico, Jirès Kembo Ekoko, irmão adotivo mais velho de Mbappé, atuou por clubes como o Rennes e Bursaspor da Turquia antes de se aposentar.

Kylian e Ethan Mbappé atuaram juntos no PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

Fã de NBA e amigo de Lebron James

Kylian Mbappé sempre deixou claro o seu gosto pelo basquete e, principalmente, pela NBA. O jogador do Real Madrid já esteve presente em diversos jogos da liga norte-americana e fez publicações nas redes sociais ao lado de estrelas como Kevin Durant e Victor Wembanyama, além de nutrir um carinho especial por LeBron James.

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Nas férias de 2019, o francês esteve em Los Angeles e fez questão de encontrar-se com a lenda do Cleveland e dos Lakers. Na ocasião, Mbappé presenteou o LeBron com um vinho especial, avaliado em cerca de R$ 10 mil e datado de 1984, ano de nascimento do jogador.

Além disso, por serem patrocinados pela mesma marca de artigos esportivos, os atletas já realizaram colaborações em tênis e chuteiras, chegando a trocar as fotos de seus perfis no Instagram. Durante a ação, LeBron James utilizou a imagem de Mbappé em seu perfil principal, enquanto o atacante francês fez o mesmo com a foto do astro da NBA.

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Em janeiro de 2023, quando ainda atuava no PSG, o camisa 10 recebeu uma semana de folga e foi, junto de Hakimi, jogador do Marrocos, acompanhar uma partida do Brooklyn Nets. Na ocasião, tirou fotos com Kevin Durant e elegeu o seu top cinco jogadores da temporada para as redes sociais da liga. Os nomes ditos pelo jogador foram: LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo,

Luka Dončić e Jayson Tatum.

LeBron James e Mbappé já se encontraram algumas vezes nos últimos anos (Foto: Reprodução)

Relacionamentos de Mbappé

Mbappé não tem filhos e também não é casado, mas não é por isso que a sua vida amorosa deixa de ser movimentada fora do futebol. Desde a sua ascensão no Mônaco, Kylian já foi vinculado a diversas mulheres, incluindo cantoras e atrizes.

A relação do jogador que gerou mais repercussão midiática até então foi com a modelo argelina nascida na França, Ines Rau, até então, a única mulher transgênero a posar nua para a revista Playboy.

— Eu vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu namorei muito e quase esqueci. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: "Você precisa apenas ser você mesma". É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo — disse Rau na oportunidade.

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O casal foi visto poquíssimas vezes enquanto estiveram juntos; uma delas foi no Festival de Cannes em 2022 e a outra em um iate. Tudo indica que o vínculo amoroso terminou pouco tempo depois.

Este ano, Mbappé foi visto algumas vezes com a atriz espanhola Ester Expósito, muito conhecida pelo seu papel na série Elite, da Netflix. Apesar de não ser um relacionamento oficializado publicamente, ambos foram flagrados juntos pela primeira vez em fevereiro. O casal já foi visto em Madrid, Paris e também na região da Sardenha, na Itália.

Além de Rau e Ester, o jogador já teve relações especuladas com a Miss França 2017, Alicia Aylies, a cantora e dançarina Lola Índigo, a atriz Emma Smet e a modelo belga Stella Maxwell.

Mbappé e Ester Expósito (Foto: Reprodução)

Doações do astro do Real Madrid

O craque da seleção da França também é conhecido pela sua forte postura de solidariedade. Por uma determinação de sua mãe, que é extremamente influente nas decisões da carreira do filho, cerca de 30% do lucro de suas empresas são direcionados para doações e para o instituto inaugurado em 2020, "Inspired by Kylian Mbappé".

— Eu disse para Kylian: "Estou disposta a trabalhar 23 horas por dia para você". Mas a única coisa que gosto de fazer é cuidar da IBKM. Abaixo de 30% (receitas para a caridade), eu não faço isso. Estou me aposentando e posso fazer como todo mundo (na minha idade): vou passar as férias nas Maldivas, mas não trabalho para você — disse sua mãe, Fayza.

A fundação surgiu com o objetivo inicial de auxiliar com incentivos educacionais, esportivos e culturais, 49 meninas e 49 meninos, totalizando 98 crianças, em alusão ao ano de seu nascimento. Hoje, para estar vinculado ao grupo, é necessário estar matriculado em alguma instituição de ensino e, assim, os jovens de 13 a 21 anos podem usufruir de diversas atividades culturais, além de aulas de idiomas e acompanhamento psicológico fornecidos pelo instituto.

— O papel que eu quero ter é simplesmente de um cara que sempre seguiu seus sonhos e deu tudo para ultrapassar seus limites, para alcançar seus sonhos até o fim. Deixar uma marca no esporte sempre foi o que eu quis com meus valores e, claro, com o que faço em campo, mas, sobretudo, com meus valores para deixar uma mensagem na história do esporte — disse o jogador no lançamento da fundação.

Kylian Mbappé lançou o instituto "Inspired by KM" em 2020 (Foto: Divulgação/Inspired by KM)

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