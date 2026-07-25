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Após acordo de Almada com o Flamengo, Atlético de Madrid contrata substituto na posição

Jogador chega no clube espanhol após ser bicampeão da Champions no PSG

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 08:27
Atualizado há 0 minutos
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Alex Sandro, do Flamengo, disputa bola com Lee Kangin, do PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Alex Sandro, do Flamengo, disputa bola com Lee Kangin, do PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

O Atlético de Madrid tem se movimentado no mercado em busca de novos reforços e anunciou a contratação do meia-atacante Lee Kang-In, que estava no Paris Saint-Germain (PSG). A chegada do sul-coreano de 25 anos é uma alternativa para preencher a vaga que deve ser aberta pela saída de Thiago Almada, que acertou com o Flamengo para a sequência da temporada. O novo reforço custou 35 milhões de euros (cerca de R$ 203 milhões) aos cofres do clube espanhol e assinou um contrato longo, com validade até junho de 2031.

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Camisa do Atlético de Madrid com número 7 e nome Kang In Lee
Nova camisa de Lee Kang-In no Atlético de Madrid. (Foto: Divulgação / Atlético de Madrid)

Lee Kang-In desembarca em Madri ostentando um currículo vitorioso, tendo conquistado 12 títulos em três anos jogando na França, incluindo duas edições da Champions League. Pelo PSG, o meia disputou 124 jogos, marcou 16 gols e distribuiu o mesmo número de assistências. Além do sucesso em clubes, o atleta é um dos principais nomes da seleção da Coreia do Sul, pela qual já disputou duas edições da Copa do Mundo.

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Entenda negociação entre Atlético e Flamengo por Almada

Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

A transferência de Thiago Almada para o Flamengo avançou depois que o meia argentino aprovou o projeto apresentado pelo Flamengo. O clube brasileiro agora tenta fechar a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador junto ao Atlético de Madrid por um valor que deve ficar abaixo dos 28 milhões de euros. O diretor de futebol José Boto comentou o negócio e mantém o otimismo, mas prega cautela sobre o desfecho do negócio.

É verdade que estamos interessados. Temos conversas, mas nada está fechado — afirmou o dirigente.

A boa relação entre as diretorias de Flamengo e Atlético de Madrid tem facilitado as conversas, repetindo o cenário positivo visto na venda de Samuel Lino no ano passado. Além disso, o histórico de jogadores "colchoneros" que vestiram a camisa rubro-negra, como Filipe Luís e Saúl, ajuda na parceria entre as instituições. Almada é tratado como a grande prioridade no mercado do Rubro-Negro logo após ter sido vice-campeão da Copa pela Argentina na última Copa do Mundo.

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Diego Simeone deve reformular elenco do Atleti

A chegada de Lee Kang-In é o terceiro reforço anunciado pelo Atlético de Madrid para o ciclo 2026/27, junto com o lateral-esquerdo Grimaldo e o volante Morten Hjulmand. No entanto, para seguir investindo no grupo comandado por Diego Simeone, o clube entende que precisa negociar outros nomes do elenco para equilibrar as finanças e abrir espaço na folha salarial.

Além de Almada, o clube planeja as saídas do zagueiro José Giménez, do lateral Ruggeri e do atacante Sorloth. Com o dinheiro arrecadado nessas negociações, os planos da diretoria incluem o fortalecimento da defesa, principalmente por peças que possam competir por posição com Pubill e Hancko, além da contratação de mais um nome para o setor de ataque.

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