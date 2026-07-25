Gol de Neymar contra Chapecoense agita a web: 'Sempre ele'
Com o triunfo parcial, o Santos está se livrando da zona de rebaixamento
Santos e Chapecoense estão se enfrentando, na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Peixe vai levando a melhor na Vila Belmiro. Neymar abriu o placar no primeiro tempo com um gol em uma bela jogada. Com a liderança no placar, internautas e torcedores rasgam críticas ao camisa 10 até então.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Reação da web com gol de Neymar
Escalação do Santos para enfrentar a Chapecoense
O Santos terá uma novidade de peso contra a Chapecoense para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Depois de ser poupado da viagem à Venezuela para o duelo contra a Universidad Central, pela ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Neymar volta ao time titular neste sábado (25), diante da Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição nacional.
Histórico de confronto entre as equipes
O Santos leva vantagem no retrospecto histórico diante da Chapecoense. Antes do confronto deste sábado (25), as equipes haviam se enfrentado 17 vezes em competições oficiais, com 10 vitórias do Peixe, dois empates e cinco triunfos da equipe catarinense. No período, o clube paulista marcou 23 gols, enquanto a Chape balançou as redes em 13 oportunidades.
+ Harmonização de Vini Jr: relembre outros jogadores que fizeram o procedimento
O domínio santista também aparece nos jogos como mandante. Em oito partidas disputadas com o Santos em casa, foram sete vitórias do Alvinegro Praiano e apenas um triunfo da Chapecoense, sem nenhum empate. Já na Arena Condá, o equilíbrio é maior: em nove confrontos, a equipe catarinense venceu quatro vezes, o Santos levou a melhor em três ocasiões e outras duas partidas terminaram empatadas.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Gol contra do Santos contra a Chapecoense repercute: 'Bizarro'Há 1 minuto
Santos
Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos no empate contra a ChapecoenseHá 6 minutos
Fora de Campo
Rafael Leão revela conversa com Neymar antes de jogo do Santos: 'Falou que ia dar show'Há 6 minutos
Santos
Neymar salva o Santos no fim, e Peixe empata com a Chapecoense em casaHá 10 minutos
Fora de Campo
Gesto de Neymar após gol pelo Santos viraliza: 'Foi para o Craque Neto'Há 47 minutos
Fora de Campo
Entenda comemoração 'polêmica' de Neymar em Santos x ChapecoenseHá 54 minutos
Mais LANCE!