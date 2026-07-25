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Gol de Neymar contra Chapecoense agita a web: 'Sempre ele'

Com o triunfo parcial, o Santos está se livrando da zona de rebaixamento

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/07/2026 19:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gol de Neymar contra Chapecoense movimenta web (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)
Gol de Neymar contra Chapecoense movimenta web (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Santos e Chapecoense estão se enfrentando, na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Peixe vai levando a melhor na Vila Belmiro. Neymar abriu o placar no primeiro tempo com um gol em uma bela jogada. Com a liderança no placar, internautas e torcedores rasgam críticas ao camisa 10 até então.

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Reação da web com gol de Neymar

Escalação do Santos para enfrentar a Chapecoense

Santos terá uma novidade de peso contra a Chapecoense para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Depois de ser poupado da viagem à Venezuela para o duelo contra a Universidad Central, pela ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Neymar volta ao time titular neste sábado (25), diante da Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição nacional.

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Histórico de confronto entre as equipes

O Santos leva vantagem no retrospecto histórico diante da Chapecoense. Antes do confronto deste sábado (25), as equipes haviam se enfrentado 17 vezes em competições oficiais, com 10 vitórias do Peixe, dois empates e cinco triunfos da equipe catarinense. No período, o clube paulista marcou 23 gols, enquanto a Chape balançou as redes em 13 oportunidades.

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O domínio santista também aparece nos jogos como mandante. Em oito partidas disputadas com o Santos em casa, foram sete vitórias do Alvinegro Praiano e apenas um triunfo da Chapecoense, sem nenhum empate. Já na Arena Condá, o equilíbrio é maior: em nove confrontos, a equipe catarinense venceu quatro vezes, o Santos levou a melhor em três ocasiões e outras duas partidas terminaram empatadas.

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Neymar marca gol contra a Chapecoense na Vila Belmiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
Neymar marca gol contra a Chapecoense na Vila Belmiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)
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