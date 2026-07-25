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Entenda comemoração 'polêmica' de Neymar em Santos x Chapecoense

Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 19:48
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Neymar comemora gol em Santos x Chapecoense
Neymar comemora gol em Santos x Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar abriu o placar para o Santos contra a Chapecoense e usou a comemoração para mandar um recado. Depois de balançar as redes, o camisa 10 imitou um jogador de poker, em referência às críticas que recebeu nos últimos dias por ter participado de um torneio da modalidade.

Neymar foi criticado por disputar o BSOP Winter, campeonato de poker realizado em São Paulo, enquanto o Santos entrava em campo pela Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, da Venezuela. O atacante não participou da partida e depois rebateu as críticas nas redes sociais, afirmando que estava de folga e que havia cumprido sua programação de treinos.

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➡️Veja o gol de Santos x Chapecoense: Neymar abre o placar

Ao marcar o primeiro gol do Peixe na Vila Belmiro, o jogador levou as mãos à frente do corpo e simulou uma jogada de poker. O craque ainda usou a bandeirinha de escanteio como taco de golfe, já que foi questionado por jogar logo após a eliminação do Brasil na Copa. A partida contra a Chapecoense marca o retorno de Neymar após período fora dos gramados pelo Santos.

Escalação do Santos para enfrentar a Chapecoense

Santos terá uma novidade de peso contra a Chapecoense para tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Depois de ser poupado da viagem à Venezuela para o duelo contra a Universidad Central, pela ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Neymar volta ao time titular neste sábado (25), diante da Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição nacional.

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Neymar em ação no jogo do Santos contra a Chapecoense
Santos (SP), 25/07/2026 - Partida entre Santos e Chapecoense válida pelo Campeonato Brasileiro 2026, nesta sábado (25), no estádio Estádio Urbano Caldeira "Vila Belmiro", em Santos (SP).(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

O camisa 10 foi preservado por controle de carga após a disputa da Copa do Mundo e não participou da goleada por 4 a 1 sobre o UCV. Durante a semana, porém, Neymar treinou normalmente com o restante do elenco e está à disposição do técnico Cuca para o confronto entre Santos e Chapecoense na Vila. A expectativa é que o atacante seja novamente o principal nome ofensivo do Peixe na tentativa de encerrar a sequência negativa no Brasileirão.

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O Santos chega diante da Chapecoense ao duelo pressionado pela necessidade de somar pontos. Na retomada do campeonato após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 2 a 1 e aparece na 15ª colocação, com 21 pontos. A vantagem para o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto. Uma vitória contra a Chapecoense, portanto, pode representar um alívio importante para o time santista na luta para se afastar da parte inferior da tabela.

A volta de Neymar acontece justamente em um momento de cobrança sobre o Santos no campeonato nacional. O atacante, que permaneceu em preparação após o Mundial, será novamente a referência técnica de uma equipe que busca transformar o bom resultado obtido na Sul-Americana em uma reação também no Brasileirão.

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