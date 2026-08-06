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Europeus reagem a decisão do Real Madrid sobre Vini Jr: 'Realmente'

Atacante renovou contrato até 2032

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vini Jr. sauda a torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu
MADRID, ESPANHA, 10.02.2024: REAL MADRID X GIRONA - Vinicius Jr do Real Madrid comemora um gol durante a partida da La Liga 2023/24 entre Real Madrid e Girona no Estádio Santiago Bernabéu . (Foto de Guillermo Martinez/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A renovação de Vinicius Júnior com o Real Madrid movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (6). Após o clube espanhol anunciar a extensão do contrato do atacante brasileiro até 2032, torcedores europeus repercutiram a decisão e comentaram, principalmente, as especulações que ligavam o camisa 7 ao Arsenal.

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Durante as negociações, a possibilidade de uma transferência para a Premier League ganhou força. No entanto, para parte dos internautas, o interesse do clube inglês nunca passou de uma ferramenta utilizada pelo estafe do jogador para aumentar seu poder de negociação com o Real Madrid.

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Veja a repercussão:

Tradução: Os fãs do Arsenal podem descansar agora que Vini Jr concordou com um novo contrato com o Real Madrid. Esse pessoal delirante realmente achou que ele deixaria o Real Madrid pelo Arsenal.

Tradução: Seis anos, o Arsenal nunca estava vencendo esta corrida, eles tentaram mas nunca viram a luz do dia, Ele mostrou a eles que ama tanto o Real Madrid, ele assinou um contrato de seis anos, ele sempre quis se mudar para lugar nenhum, ele ama o real madrid.,parabéns vini jr e Real madrid.

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Tradução: Vamos ser honestos, a conversa sobre o Arsenal nunca foi real. Vini e seu agente só usaram isso como alavancagem para pressionar o Madrid a dar o que eles querem. Jogada inteligente, mas muito óbvia.

Tradução: "Vini sempre quis ficar no Real Madrid." Jogo limpo para o Vini, ele jogou muito bem. Aumento salarial considerável e ele fica

Tradução: O Madrid tem uma proposta de "aceita ou recusa" na mesa para o Vini Jr há 18 meses. Surge o interesse do Arsenal, o Madrid aumenta a oferta, e ele aceita mesmo sendo menor que a do Arsenal. Ele nunca quis se juntar a vocês, ele usou vocês como alavanca. Se você não vê isso, você é burro.

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O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira a renovação de Vinicius Júnior até junho de 2032, encerrando as especulações sobre uma possível saída do brasileiro para o futebol inglês.

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Arsenal aguardava definição

Com contrato entrando no último ano, Vinicius também avaliava a possibilidade de seguir para a Premier League. O Arsenal tinha o brasileiro como principal alvo para reforçar o ataque após a conquista do Campeonato Inglês e estava disposto a investir na contratação caso ele optasse por não renovar com o Real Madrid.

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As conversas entre Vini e o clube espanhol tiveram início em janeiro de 2025, mas passaram por períodos de impasse antes da definição desta semana.

Mikel Arteta em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League
Mikel Arteta em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Trajetória no Real Madrid

Contratado junto ao Flamengo aos 18 anos, Vinicius soma 375 partidas pelo Real Madrid, com 128 gols marcados. Desde sua chegada, conquistou 14 títulos: duas Champions League, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas da UEFA, três títulos de La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

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O clube destacou a importância do brasileiro nas duas últimas conquistas da Liga dos Campeões, marcando gols nas finais de Paris, em 2022, e Londres, em 2024.

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Além das conquistas coletivas, Vini Jr. acumulou importantes reconhecimentos individuais durante sua trajetória no clube. O brasileiro foi eleito The Best da FIFA em 2024, recebeu a Bola de Ouro da Copa Intercontinental no mesmo ano e foi escolhido o melhor jogador da Champions League 2023/24.

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