Europeus reagem a decisão do Real Madrid sobre Vini Jr: 'Realmente'
Atacante renovou contrato até 2032
A renovação de Vinicius Júnior com o Real Madrid movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (6). Após o clube espanhol anunciar a extensão do contrato do atacante brasileiro até 2032, torcedores europeus repercutiram a decisão e comentaram, principalmente, as especulações que ligavam o camisa 7 ao Arsenal.
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Durante as negociações, a possibilidade de uma transferência para a Premier League ganhou força. No entanto, para parte dos internautas, o interesse do clube inglês nunca passou de uma ferramenta utilizada pelo estafe do jogador para aumentar seu poder de negociação com o Real Madrid.
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Veja a repercussão:
Arsenal fans can rest now that Vini Jr has agreed a new contract with Real Madrid 😂— Xabi Alonso's Advocate (@AlphaObinna_) August 6, 2026
Delusional bunch really thought he would leave Real Madrid for arsenal. 😭
Tradução: Os fãs do Arsenal podem descansar agora que Vini Jr concordou com um novo contrato com o Real Madrid. Esse pessoal delirante realmente achou que ele deixaria o Real Madrid pelo Arsenal.
Six years, Arsenal was never winning this race ,they tried but never saw the light of the day ,He has shown them that he loves Real Madrid so much, he has signed a six year contract, he always wanted to move nowhere, he loves real madrid.,congratulations vini jr and Real madrid.— CUNHA (@UtdDen7) August 6, 2026
Tradução: Seis anos, o Arsenal nunca estava vencendo esta corrida, eles tentaram mas nunca viram a luz do dia, Ele mostrou a eles que ama tanto o Real Madrid, ele assinou um contrato de seis anos, ele sempre quis se mudar para lugar nenhum, ele ama o real madrid.,parabéns vini jr e Real madrid.
Let's be honest, the Arsenal talk was never real.— Abass (@AbassFx_) August 6, 2026
Vini and his agent just used it as leverage to push Madrid into giving them what they want. Smart move, but very obvious. https://t.co/5thYe7p1RQ
Tradução: Vamos ser honestos, a conversa sobre o Arsenal nunca foi real. Vini e seu agente só usaram isso como alavancagem para pressionar o Madrid a dar o que eles querem. Jogada inteligente, mas muito óbvia.
'Vini always wanted to stay at Real Madrid.'— Japtej Ghura (@japtejghura) August 6, 2026
Fair play to Vini, he's played a blinder. Big pay increase and he stays https://t.co/XkkrksLCSy
Tradução: "Vini sempre quis ficar no Real Madrid." Jogo limpo para o Vini, ele jogou muito bem. Aumento salarial considerável e ele fica
Madrid have had a take it or leave it deal on the table for Vini Jr for 18 months. Arsenal interest comes out, Madrid up their offer, and he accepts it even though it's less than Arsenal's.— O.L.U.W.A.D.A.R.E (@oluwadxre) August 6, 2026
He never wanted to join you, he used you for leverage. If you don't see that, you're dumb
Tradução: O Madrid tem uma proposta de "aceita ou recusa" na mesa para o Vini Jr há 18 meses. Surge o interesse do Arsenal, o Madrid aumenta a oferta, e ele aceita mesmo sendo menor que a do Arsenal. Ele nunca quis se juntar a vocês, ele usou vocês como alavanca. Se você não vê isso, você é burro.
O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira a renovação de Vinicius Júnior até junho de 2032, encerrando as especulações sobre uma possível saída do brasileiro para o futebol inglês.
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Arsenal aguardava definição
Com contrato entrando no último ano, Vinicius também avaliava a possibilidade de seguir para a Premier League. O Arsenal tinha o brasileiro como principal alvo para reforçar o ataque após a conquista do Campeonato Inglês e estava disposto a investir na contratação caso ele optasse por não renovar com o Real Madrid.
As conversas entre Vini e o clube espanhol tiveram início em janeiro de 2025, mas passaram por períodos de impasse antes da definição desta semana.
Trajetória no Real Madrid
Contratado junto ao Flamengo aos 18 anos, Vinicius soma 375 partidas pelo Real Madrid, com 128 gols marcados. Desde sua chegada, conquistou 14 títulos: duas Champions League, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas da UEFA, três títulos de La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.
O clube destacou a importância do brasileiro nas duas últimas conquistas da Liga dos Campeões, marcando gols nas finais de Paris, em 2022, e Londres, em 2024.
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Além das conquistas coletivas, Vini Jr. acumulou importantes reconhecimentos individuais durante sua trajetória no clube. O brasileiro foi eleito The Best da FIFA em 2024, recebeu a Bola de Ouro da Copa Intercontinental no mesmo ano e foi escolhido o melhor jogador da Champions League 2023/24.
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