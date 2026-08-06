Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Felipe Melo detona Fluminense e Zubeldía após eliminação: 'Ele é cego?'

Ex-volante criticou a postura do Tricolor no clássico contra o Vasco

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo analisou a derrota do Fluminense para o Mirassol (Foto: Reprodução/ Sportv)
Felipe Melo analisou a derrota do Fluminense para o Vasco (Foto: Reprodução/ Sportv)

Felipe Melo fez duras críticas ao Fluminense e ao técnico Luis Zubeldía após a eliminação para o Vasco, na última quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o Seleção Sportv, o ex-volante afirmou que a equipe entrou em campo sem a postura necessária para um clássico decisivo e ainda questionou as declarações do treinador sobre a utilização de atletas das categorias de base.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Na análise da partida, Felipe Melo elogiou a atitude do Vasco e afirmou que o Tricolor encarou o confronto de maneira equivocada.

— Perdi muitos jogos assim, agora falta de postura eu não lembro. O Fluminense entrou em campo com uma falta de postura impressionante. Pelo outro lado, o Vasco entrou com uma postura realmente de um time que queria vencer. Venceu o melhor, venceu o que buscou, venceu o que se entregou. O que pareceu querer mais — disse.

O ex-jogador afirmou que já esperava esse cenário durante a partida e comparou a forma como as equipes encararam o clássico.

— Eu falei lá em casa: o Vasco entrou com a postura de um time que está jogando uma final de campeonato contra o seu maior rival. E o Fluminense entrou para jogar um jogo normal de Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Aconteceu o que aconteceu — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luis Zubeldía durante duelo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil
Luis Zubeldía durante duelo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Felipe Melo questiona Zubeldía por críticas à base

Além da atuação da equipe, Felipe Melo rebateu uma declaração recente de Luis Zubeldía, que afirmou não enxergar jogadores da base prontos para atuar no time principal.

O ex-volante discordou da avaliação do treinador e citou o jovem Kio como exemplo.

— Aí eu tenho que ver uma entrevista do Zubeldía falando: "Não tem jogador preparado para jogar no Fluminense". Como que você está olhando para o Kio? Ele é cego? Não é possível. Ele está falando de uma das bases mais vitoriosas que tem e diz que não tem jogador preparado hoje? — questionou.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Felipe Melo também afirmou que a responsabilidade pelo amadurecimento dos jovens passa pela comissão técnica e criticou as oportunidades dadas a atletas contratados.

— Quem está preparado são as pessoas que vêm de fora? Não estão, porque perderam para o Vasco. Uma declaração dessa tem que ser discutida internamente para entender. Se os jogadores não estão preparados, é falha de quem? É falha sua, que não está oportunizando, que não está amadurecendo? — concluiu.

continua após a publicidade

🤑 Receba em jogos da Copa do Brasil! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV e torcedora do Fluminense

Fora de Campo

Jornalista da CazéTV detona eliminação do Fluminense: 'Vergonha'

Há 2 horas
Lucho Acosta sentado no gramado do Maracanã

Fora de Campo

Lucho Acosta vira assunto em eliminação do Fluminense: 'Nunca será'

Há 2 horas
Almada sorrindo na final da Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage a contratação de Almada no River: 'Maluco'

Há 3 horas
Luis Zubeldía, do Fluminense, no banco do Maracanã com a mão no queixo

Fora de Campo

Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Há 4 horas
Gustavo, do Ypiranga FC, e filho Benício em um trenzinho azul

Fora de Campo

Filho de Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morre aos 2 anos após acidente

Há 4 horas
Pedro Emanuel, do Vasco, gritando contra o Fluminense no banco do Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Vasco avaliam Pedro Emanuel contra o Fluminense: 'Impressionante'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Andrés Gómez, do Vasco, em partida da Copa do Brasil

Esposa de Andrés Gómez, do Vasco, desabafa após classificação sobre o Fluminense

Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco

Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'

Hulk em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores provocam Fluminense após eliminação; veja memes

Puma Rodríguez

Puma, do Vasco, revela drama familiar: 'Meu pai luta pela vida'

Zubeldía em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Constrangedor'

Wilton Pereira Sampaio, Thiago Mendes e Fábio em jogo da Copa do Brasil

Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Rafael Klein apita Fortaleza x Palmeiras

Decisão da arbitragem em Fortaleza x Palmeiras choca: 'Claríssimo'

Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'

Fluminense e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Veja gols em Fluminense x Vasco: Puma garante classificação do cruz-maltino

Entrada de Fluminense e Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Grêmio x Mirassol: especialista aponta erro grave da arbitragem

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Decisão da arbitragem em Grêmio x Mirassol revolta: 'Absurdo'

Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam