Felipe Melo detona Fluminense e Zubeldía após eliminação: 'Ele é cego?' Ex-volante criticou a postura do Tricolor no clássico contra o Vasco

Felipe Melo fez duras críticas ao Fluminense e ao técnico Luis Zubeldía após a eliminação para o Vasco, na última quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o Seleção Sportv, o ex-volante afirmou que a equipe entrou em campo sem a postura necessária para um clássico decisivo e ainda questionou as declarações do treinador sobre a utilização de atletas das categorias de base.

continua após a publicidade

➡️ Veja gols em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Na análise da partida, Felipe Melo elogiou a atitude do Vasco e afirmou que o Tricolor encarou o confronto de maneira equivocada.

— Perdi muitos jogos assim, agora falta de postura eu não lembro. O Fluminense entrou em campo com uma falta de postura impressionante. Pelo outro lado, o Vasco entrou com uma postura realmente de um time que queria vencer. Venceu o melhor, venceu o que buscou, venceu o que se entregou. O que pareceu querer mais — disse.

O ex-jogador afirmou que já esperava esse cenário durante a partida e comparou a forma como as equipes encararam o clássico.

— Eu falei lá em casa: o Vasco entrou com a postura de um time que está jogando uma final de campeonato contra o seu maior rival. E o Fluminense entrou para jogar um jogo normal de Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Aconteceu o que aconteceu — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luis Zubeldía durante duelo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Felipe Melo questiona Zubeldía por críticas à base

Além da atuação da equipe, Felipe Melo rebateu uma declaração recente de Luis Zubeldía, que afirmou não enxergar jogadores da base prontos para atuar no time principal.

O ex-volante discordou da avaliação do treinador e citou o jovem Kio como exemplo.

— Aí eu tenho que ver uma entrevista do Zubeldía falando: "Não tem jogador preparado para jogar no Fluminense". Como que você está olhando para o Kio? Ele é cego? Não é possível. Ele está falando de uma das bases mais vitoriosas que tem e diz que não tem jogador preparado hoje? — questionou.

continua após a publicidade

➡️Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Felipe Melo também afirmou que a responsabilidade pelo amadurecimento dos jovens passa pela comissão técnica e criticou as oportunidades dadas a atletas contratados.

— Quem está preparado são as pessoas que vêm de fora? Não estão, porque perderam para o Vasco. Uma declaração dessa tem que ser discutida internamente para entender. Se os jogadores não estão preparados, é falha de quem? É falha sua, que não está oportunizando, que não está amadurecendo? — concluiu.

continua após a publicidade

🤑 Receba em jogos da Copa do Brasil! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições