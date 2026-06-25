logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (25)?

Emissora ainda transmite todos os jogos do Brasil na Copa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/06/2026 07:10
Favorite o Lance! no Google
tiago-leifert-sbt
Tiago Leifert narra a Copa do Mundo no SBT (Foto: Reprodução/Instagram)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (25), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Japão e Suécia, às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade
  • Lance!

    Seleção Brasileira, Marrocos e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (24/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira

    Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas
  • Wesley (esq.) durante treino da Seleção na Granja Comary

    Ex-Flamengo e Seleção Brasileira entra na mira do Chelsea

    Futebol Internacional
    Há 1 dia

    • ➡️ Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

    Em entrevista ao "Estadão", Galvão Bueno, que narra a Copa do Mundo pelo "SBT" e "Nsports", afirmou que nunca viu um local de transmissão tão ruim em toda a carreira como narrador. O jornalista se refere ao local em que foi acomodado ao lado de Mauro Beting e Alexandre Pato para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em Nova Jersey, Filadélfia e Miami.

    ➡️ Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo

    — Tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir. Então, se está ruim, eu falo. O local de transmissão nesta Copa do Mundo, no principal país do mundo, é algo que nunca vi tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios, em New Jersey e na Filadélfia - disse o narrador.

    continua após a publicidade
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Galvão ressaltou que ainda é o mesmo, e que não mudou ou adaptou seu jeito durante as transmissões.

    — Veja bem uma coisa: eu sou um narrador, eu sou um apresentador de televisão, mas eu sou um vendedor de emoções e ando no fio da navalha. De um lado tem as emoções que eu jogo para o telespectador, milhões e milhões, dezenas de milhões de telespectadores. Graças a Deus está sendo assim no SBT, fantástico, estamos muito felizes. E no SBT e na Nsports - disse, acrescentando:

    — Eu critico o jogador aqui e ali, às vezes vou junto com a Seleção, mas não tem o velho Galvão, o novo Galvão. É o Galvão de sempre.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Copa do Mundo 2026Messi e CR7 duelam por mais um recorde: o de número de jogos em Copas. Veja o Top 10Há 12 minutos
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Futebol InternacionalResponda ao quiz: 10 perguntas de personagens desta Copa do MundoHá 17 minutos
    LancepédiaEquador 0 x 3 Alemanha na Copa de 2006: alemães atropelam e passam em primeiro no grupoHá 25 minutos
    Davi Lucca e Neymar durante partida do Brasil. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoAtitude de seguranças com filho de Neymar gera debate: 'Teve que explicar'Há 32 minutos
    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Qual adversário do Brasil você prefere na segunda fase da Copa? VoteHá 49 minutos
    Vampeta
    Fora de CampoVampeta faz alerta após Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Me preocupa'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (25)?
    Neuer e Galíndez protagonizam duelo de goleiros em Alemanha e Equador
    Goleiros precisarão fazer 'atuação da Copa' em Alemanha x Equador; entenda
    rudiger alemanha
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026)
    Paulo Calçade não aprova atuação do Brasil em vitória sobre a Escócia: 'Pobre'
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Primeira 3ª colocada classificada da Copa teve ajuda do Brasil; entenda
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quarta-feira (24)
    Vini Jr. sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia
    Quem será o próximo adversário do Brasil: Holanda, Japão ou Suécia? Veja os cenários
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo
    México e Canadá é o primeiro duelo confirmado da segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Confira o primeiro duelo definido da segunda fase da Copa do Mundo
    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro
    Paquetá e Vini Jr (Foto: REUTERS/Marco Bello/FolhaPress)
    Paquetá fala sobre relação com Vini Jr e exalta evolução da Seleção Brasileira
    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
    Bruno Guimarães lidera estatística ofensiva da Copa do Mundo