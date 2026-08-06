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Torcedores do Vasco avaliam Pedro Emanuel contra o Fluminense: 'Impressionante'

Treinador chegou ao clube em julho

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 09:43
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Pedro Emanuel, do Vasco, gritando contra o Fluminense no banco do Maracanã
Pedro Emanuel comandou o Vasco na classificação sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Após a classificação do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil na última quarta-feira (5), alguns torcedores cruz-maltinos avaliaram a atuação do treinador Pedro Emanuel. O português, que chegou ao clube em julho, soma duas vitórias, três empates e apenas uma derrota sob o comando técnico da equipe.

➡️ Veja gols em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Após avançar às quartas da competição, foi atribuída ao profissional grande parte da responsabilidade pela classificação diante do Tricolor. Alguns torcedores classificaram como um 'amasso' sobre o time treinado por Luis Zubeldía.

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Veja algumas opiniões de torcedores:

Brenner e Jair comemorando gol do Vasco contra o Fluminense
Brenner, do Vasco, marcou dois gols contra o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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