Torcedores do Vasco avaliam Pedro Emanuel contra o Fluminense: 'Impressionante' Treinador chegou ao clube em julho

Após a classificação do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil na última quarta-feira (5), alguns torcedores cruz-maltinos avaliaram a atuação do treinador Pedro Emanuel. O português, que chegou ao clube em julho, soma duas vitórias, três empates e apenas uma derrota sob o comando técnico da equipe.

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Após avançar às quartas da competição, foi atribuída ao profissional grande parte da responsabilidade pela classificação diante do Tricolor. Alguns torcedores classificaram como um 'amasso' sobre o time treinado por Luis Zubeldía.

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Veja algumas opiniões de torcedores:

Em tempo: Fechadão com Pedro Emanuel. Dominou um fluminense, foi amasso o jogo inteiro — agostinho tem bebel ✠ (@hardyboy515) August 6, 2026

Em tempo: Fechadão com Pedro Emanuel. Dominou um fluminense, foi amasso o jogo inteiro — agostinho tem bebel ✠ (@hardyboy515) August 6, 2026

D. Pedro Emanuel que acerto da diretoria parabéns!!! Pedrão vida longa no Vasco. O time taticamente foi perfeito no 1° TP e no 2° foi só fechar o placar. Agora, temos um treinador de verdade recuperando algumas peças que estão resolvendo dentro de campo. — O Côco é Seco! (@lelopevasfo) August 6, 2026

futebol bem jogado do time do Pedro Emanuel, vacilou no gol mais no geral foi um amasso. — anthony✠ (@anthonyjesuss22) August 6, 2026

Eu só queria um tecnico trabalhador. Independente do modelo de jogo, eu queria olhar o campo, e o campo falasse. O campo do Pedro Emanuel fala muito. Organizado em todas as fases do jogo. Quando se esta preparado para executar tarefas, a coragem é consequência. Hoje foi aula — JEAN Helfenberger (@jeanfaisca1) August 6, 2026

Brenner, do Vasco, marcou dois gols contra o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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