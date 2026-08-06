Neymar dispara contra Casagrande: 'Respirou o ar errado'
Camisa 10 santista respondeu as críticas ironizando
Após polêmica de Neymar em Remo e Santos, na última terça-feira (5), no estádio Mangueirão, o comentarista Casagrande criticou a postura do camisa 10 santista, e o craque respondeu ironizando.
— É desnecessário. É infantil. O comportamento dele no final, pulando, gritando 'eliminado', fazendo posição de forte… é coisa de criança. O Neymar é infantilizado. A resposta já havia sido dada (em campo). Aí o resto é infantilidade, é criancice, é de um cara de 34 anos mimado, que não aceita ser provocado, não aceita crítica — afirmou.
Com a repercussão, Neymar curtiu e comentou as críticas de Casagrande. Veja:
Neymar sobre as críticas de Casagrande que chamou o camisa 10 do santos de "infantil." e "mimado"— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 6, 2026
📷Divulgação pic.twitter.com/uRW7BQyOJL
Como foi Remo x Santos?
Texto por: Juliana Yamaoka
A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.
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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.
Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.
O Remo respondeu e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.
O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.
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