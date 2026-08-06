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Sportv e Ge TV detalham cobertura da etapa da WSL de Teahupo'o

Primeira bateria será no sábado (8)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 20:03
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Gabriel Medina em Teahupo, Taiti (Foto: Ed Sloane/World Surf League)
Gabriel Medina em Teahupo, Taiti (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Os melhores surfistas do planeta desembarcam no Taiti para mais uma etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). As ondas tubulares de Teahupo'o serão o palco da sétima etapa da temporada, que acontece a partir deste sábado (8).

A primeira chamada está prevista para a tarde deste sábado, às 14h (horário de Brasília). O Sportv e a Ge TV exibem ao vivo todas as baterias até o próximo dia 18, quando se encerra a janela de competições. Ao longo das disputas, os narradores Claudio Uchoa e Luiz Prota comandam a transmissão, ao lado dos comentaristas Breno Dines e Bruno Bocayuva.

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Ao todo, dez surfistas brasileiros entrarão na água em busca do título da WSL. Serão nove na chave masculina e Luana Silva na disputa entre as mulheres. A temporada tem sido positiva para a Brazilian Storm. Até o momento, os atletas do país ocupam da segunda à sexta colocação do ranking mundial, todos na perseguição ao líder, o italiano Leonardo Fioravanti. No feminino, Luana é a atual quarta colocada.

"O Brasil chega muito forte para Teahupo'o. Além de ter cinco representantes entre os seis primeiros colocados do ranking mundial, nossos atletas têm um histórico muito positivo na etapa, com títulos de Gabriel Medina, Italo Ferreira e Miguel Pupo. Teahupo'o é uma das etapas mais especiais do circuito porque coloca os surfistas diante de ondas de consequência, exigindo coragem, técnica e leitura de mar em condições extremas. A previsão indica um oceano bastante desafiador nos primeiros dias da janela e, se o vento colaborar, teremos tudo para acompanhar dias especiais esse ano", afirma o comentarista Breno Dines sobre a etapa da WSL.

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Além das transmissões ao vivo no sportv e na Ge TV, o ge.globo também acompanhará todas as emoções da etapa de Teahupo'o com uma cobertura em tempo real a partir das oitavas de final. No aquecimento para a competição, o portal publicou uma entrevista exclusiva com Bruno Santos, primeiro brasileiro a conquistar a etapa taitiana da WSL, em 2008, após entrar na disputa pela triagem.

Se depender do retrospecto recente nas ondas de Teahupo'o, a perspectiva é boa para os brasileiros. Italo Ferreira foi campeão em 2024, Miguel Pupo venceu em 2022 e Gabriel Medina levantou o troféu em 2018 e 2014, em uma final histórica contra Kelly Slater. Entre 2014 e 2024, Medina também chegou às semifinais em todas as edições disputadas.

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Outra grande atração da etapa desse ano será a presença de Kelly Slater, maior campeão da história do surfe. Dono de 11 títulos mundiais, o americano de 54 anos recebeu um convite para participar da competição. Kelly estreia contra o havaiano Eli Hanneman e, em caso de vitória, enfrentará Gabriel Medina na fase seguinte, revivendo grandes duelos.

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Gabriel Medina nas quartas em Masgaret River (Foto: WSL / Beatriz Ryder)
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