Lucho Acosta vira assunto em eliminação do Fluminense: 'Nunca será' Meia foi substituído ao som de vaias no Maracanã

O Fluminense foi eliminado pelo Vasco por 3 a 1, na última quarta-feira (5), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Brenner, e com Puma Rodríguez fechando o placar no fim; Martinelli ainda descontou para o Tricolor na segunda etapa.

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Durante a partida abaixo do Tricolor, o meia Lucho Acosta foi um dos alvos de criticas da torcida por uma atuação ruim, virando pauta para o treinador Zubeldía na coletiva após a partida.

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— Não sei. Se eu soubesse, poderia antecipar várias coisas. São jogadores importantes. Acho que são momentos. Como o time estava montado, com jogadores criativos e que atacam o espaço, poderíamos ter tido melhor resultado no primeiro jogo. Hoje, eles nos dominaram. Em nenhum momento, conseguimos controlar. Depois, com as trocas, melhoramos. Se eu falar o que ocorre com eles, estaria te mentindo — afirmou.

➡️Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense ficaram na bronca com o jogador e exaltaram a pouca atuação que Ganso teve ao entrar na segunda etapa.

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Veja a repercussão:

GANSO NUNCA SERÁ BANCO PRO LUCHO ACOSTA — EVE DO FLU (@evellynleiteffc) August 6, 2026

Lucho Acosta é muito pipoqueiro. pic.twitter.com/TsR018BDnL — Dioguinho Lima (@LimaDioguinho) August 6, 2026

Paulo Henrique Ganso no auge dos seus 36 anos e após 3 meses sem entrar em campo, teve mais atitude de homem dentro de campo do que os senhores Lucho Acosta e Savarino somados nos dois jogos. — Gabriel Souza | CartolaTricolor✝️ (@gabrielffc17) August 6, 2026

A verdade é que o Lucho Acosta pipoca em jogo grande. — Dioguinho Lima (@LimaDioguinho) August 6, 2026

Pipoqueiro... Ganso é mil vezes melhor.. — Bruno Silva!!❤️💚 (@Si40444905Bruno) August 6, 2026

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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Cuiabano grita em comemoração para a torcida do Vasco durante duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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