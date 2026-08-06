Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'
Treinador foi criticado por alguns torcedores
Após a eliminação do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Vasco, na última quarta-feira (5), uma atitude do técnico Luis Zubeldía repercutiu nas redes sociais. O treinador argentino foi criticado pelas substituições que realizou no segundo tempo da partida, ao colocar Hulk, Cano e Ganso.
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Na interpretação de alguns torcedores tricolores, as mexidas não condiziam com o que o jogo pedia e os jogadores selecionados não corresponderam à altura dos que já estavam em campo. Os escolhidos para sair foram Lucho Acosta, Canobbio e John Kennedy.
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Confira algumas opiniões de torcedores sobre as substituições de Luís Zubeldia em Fluminense x Vasco:
Eu ainda to incrédulo com o Zubeldia achando que iria virar um jogo entrando com Hulk, CANO e ganso juntos, tirando o Canobbio. Eu só vi algo parecido na final do carioca de 2024.— Luan Costa (@luanffcosta) August 6, 2026
Conseguiu um gol na cagada com o time gritando por um ponta e ele botou o Soteldo aos 45.
PH Ganso tem 36 anos— afonso (@affsono) August 6, 2026
Cano tem 38 anos
Hulk tem 40 anos
Saíram Acosta, 32; John Kennedy, 24; Cannobio, 27 anos.
De uma vez só, o Zubeldía da massa botou 114 anos em campo, 31 a mais do que os outros 3 já somavam.
eu não consegui tankar quando o grande zubeldia colocou hulk e cano juntos ontem 😂— daniel (@daxnielm) August 6, 2026
A mexida do Zubeldía melhorou l.. mas os jogadores tem que ajudar— Rúben Elienai 🇭🇺 (@rubeneelienai) August 6, 2026
Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?
A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.
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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.
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