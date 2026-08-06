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Atitude de Zubeldía em Fluminense x Vasco viraliza: 'Incrédulo'

Treinador foi criticado por alguns torcedores

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 10:16
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Luis Zubeldía, do Fluminense, no banco do Maracanã com a mão no queixo
Luis Zubeldía chegou ao Fluminense em 2025 (Foto: Nayra Halm/Sports Press Photo/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Após a eliminação do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Vasco, na última quarta-feira (5), uma atitude do técnico Luis Zubeldía repercutiu nas redes sociais. O treinador argentino foi criticado pelas substituições que realizou no segundo tempo da partida, ao colocar Hulk, Cano e Ganso.

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Na interpretação de alguns torcedores tricolores, as mexidas não condiziam com o que o jogo pedia e os jogadores selecionados não corresponderam à altura dos que já estavam em campo. Os escolhidos para sair foram Lucho Acosta, Canobbio e John Kennedy.

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Confira algumas opiniões de torcedores sobre as substituições de Luís Zubeldia em Fluminense x Vasco:

Brenner e Jair, do Vasco, comemorando contra o Fluminense de Luis Zubeldia na Copa do Brasil
Brenner marcou dois gols para o vasco contra o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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