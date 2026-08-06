Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Constrangedor' Tricolor caiu na Copa do Brasil diante do Vasco

O Fluminense perdeu para o Vasco por 3 a 1, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, e assim deu adeus a Copa do Brasil nas oitavas de final. A eliminação diante do rival estadual revoltou os torcedores do Tricolor, que criticaram o técnico Luis Zubeldía após a partida.

➡️ Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

O trabalho do treinador argentino vive por um momento crucial na temporada. Desde antes da Copa do Mundo, Zubeldía já convivia com pressão por um desempenho e resultados melhores da equipe em campo.

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Com a eliminação para o Vasco, as críticas ao trabalho do trienador aumentaram. Vejam a revolta dos torcedores abaixo:

➡️ Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Resumir em uma palavra tá difícil, o dicionário não tem adjetivos suficientes — Setor da bola (@GlobalNewsBr06) August 6, 2026

Fracasso ! — Aikan ⚡️ (@pablo_aikan) August 6, 2026

Constrangedor o trabalho do Zubeldia.



O Fluminense tem a chance de recalcular a rota pra tentar alguma coisa na Libertadores. — JP Sampaio (@jpsampaio) August 6, 2026

Sentimento de apatia total, não consigo nem mais ficar triste com essa porra



Zubeldia fez eu ter uma relação estranha com o clube que eu amo



Alguém tira esse cara do meu clube



pic.twitter.com/zzOePSIXoe — 𝔾𝔹ᶠᶠᶜ (@Gbzin_ffc) August 6, 2026

Zubeldia tem a cara do fracasso pqp — Andrew Sousa (@salvedrew) August 6, 2026

Como foi Fluminense x Vasco?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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