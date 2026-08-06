Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Constrangedor'

Tricolor caiu na Copa do Brasil diante do Vasco

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 00:00
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Zubeldía em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Zubeldía em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense perdeu para o Vasco por 3 a 1, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, e assim deu adeus a Copa do Brasil nas oitavas de final. A eliminação diante do rival estadual revoltou os torcedores do Tricolor, que criticaram o técnico Luis Zubeldía após a partida.

➡️ Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

O trabalho do treinador argentino vive por um momento crucial na temporada. Desde antes da Copa do Mundo, Zubeldía já convivia com pressão por um desempenho e resultados melhores da equipe em campo.

continua após a publicidade

Com a eliminação para o Vasco, as críticas ao trabalho do trienador aumentaram. Vejam a revolta dos torcedores abaixo:

➡️ Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Como foi Fluminense x Vasco?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Cuiabano grita celebrando durante duelo entre Vasco e Fluminense no Maracanã
Cuiabano grita em comemoração para a torcida do Vasco durante duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Puma Rodríguez

Vasco

Puma, do Vasco, revela drama familiar: 'Meu pai luta pela vida'

Há 28 minutos
Wilton Pereira Sampaio, Thiago Mendes e Fábio em jogo da Copa do Brasil

Fora de Campo

Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Há 1 hora
Rafael Klein apita Fortaleza x Palmeiras

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Fortaleza x Palmeiras choca: 'Claríssimo'

Há 1 hora
Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Há 1 hora
Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'

Há 2 horas
Fluminense e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Veja gols em Fluminense x Vasco: Puma garante classificação do cruz-maltino

Há 2 horas
Mais LANCE!
Entrada de Fluminense e Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Grêmio x Mirassol: especialista aponta erro grave da arbitragem

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Decisão da arbitragem em Grêmio x Mirassol revolta: 'Absurdo'

Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam

Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo.

Quantia arrecadada pelo leilão de Neymar iguala recorde; veja valor

Bia Zaneratto no Kansas City. (KCC/Divulgação)

Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted Lasso

Ge TV transmite o Campeonato Brasileiro

Público decidirá qual partida do Brasileirão passará na Ge TV

Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil

Resposta de Neymar a presidente do Remo viraliza: 'Psicológico forte'

Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Torcida do Corinthians reage à chegada de Wesley ao Cruzeiro: 'Não foi'

Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV, em entrevista exclusiva ao Lance!

Bárbara Coelho confia no Fluminense contra o Vasco, mas aponta falta de coragem

Neymar publica fotos provocando presidente do Remo

'Vagabundeando': Neymar provoca presidente do Remo nas redes

Deossa em ação pelo Real Bétis

Golaço de Deossa contra o Arsenal choca torcida do Vasco; veja