Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'
Tricolor caiu para o rival carioca pelo segundo ano seguido
O Fluminense foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (5). Nas redes sociais, muitos torcedores tricolores apontaram o técnico Luís Zubeldía como principal responsável pela queda no torneio nacional.
O Vasco bateu o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas, e garantiu a vaga após o 0 a 0 na ida. Brenner fez valer a "Lei do Ex" e marcou dois, com Puma Rodríguez fechando o caixão; Martinelli descontou para o Tricolor já nos minutos finais.
➡️Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'
Nas redes sociais, Zubeldía virou alvo dos torcedores cruz-maltinos depois do apito final. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o treinador
Como foi o jogo entre Vasco e Fluminense
A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado do Vasco, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.
O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações contra o Vasco para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.
Autor dos dois gols do Vasco na partida contra o Fluminense, Brenner foi o nome escolhido para representar a atuação decisiva da equipe. O atacante voltou a balançar as redes após quase quatro meses: seu último gol pelo Cruz-Maltino havia sido marcado em 14 de abril, na vitória sobre o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.
💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
https://go.aff.hiper.bet.br/pbs9knw6?campaign_id=17306&utm_source=Lance&afp=portalmaterias
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
Fluminense desafia estigma elitista com série documental exibida no CineFootHá 2 minutos
Fora de Campo
Craque Neto critica trio após queda do Corinthians: 'Não dá'Há 47 minutos
Fora de Campo
Torcida do Corinthians aponta culpado por queda para o Inter: 'Parabéns'Há 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Carlos Miguel irrita torcida do Corinthians: 'Não esquece'Há 2 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após queda para o InternacionalHá 9 horas
Fora de Campo
Santos falha duas vezes em Vitória x Athletico-PR: 'Inacreditável'Há 10 horas
Mais LANCE!