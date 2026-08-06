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Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'

Tricolor caiu para o rival carioca pelo segundo ano seguido

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 06:35
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Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco (Foto: João Luna/Photo Premium/Folhapress)

O Fluminense foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (5). Nas redes sociais, muitos torcedores tricolores apontaram o técnico Luís Zubeldía como principal responsável pela queda no torneio nacional.

Vasco bateu o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas, e garantiu a vaga após o 0 a 0 na ida. Brenner fez valer a "Lei do Ex" e marcou dois, com Puma Rodríguez fechando o caixão; Martinelli descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

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Nas redes sociais, Zubeldía virou alvo dos torcedores cruz-maltinos depois do apito final. Veja os comentários abaixo:

Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Vasco e Fluminense

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado do Vasco, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações contra o Vasco para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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Autor dos dois gols do Vasco na partida contra o Fluminense, Brenner foi o nome escolhido para representar a atuação decisiva da equipe. O atacante voltou a balançar as redes após quase quatro meses: seu último gol pelo Cruz-Maltino havia sido marcado em 14 de abril, na vitória sobre o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.

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