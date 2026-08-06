Torcedores provocam Fluminense após eliminação; veja memes
Tricolor caiu diante do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil
O Fluminense perdeu para o Vasco, na última quarta-feira (5), no Maracanã, e assim se despediu da Copa do Brasil nas oitavas de final. A derrota diante do rival não passou despercebida diante dos torcedores rivais do clube, que aproveitaram o momento para debochar do time tricolor.
➡️ Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'
Uma postagem oficial do Fluminense nas redes sociais, que anunciava a derrota para o Vasco, foi invadida por torcedores. Na aba de comentários foi possível ver diversos memes em tom de provocação sobre a eliminação do Tricolor. Veja abaixo:
➡️ Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'
Fim de jogo. Fluminense 1x3 Vasco.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2026
August 6, 2026
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ELIMINADO DE NOVO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xZP0WOHQmQ— RAYAN NA COPA 🇧🇷💢 (@surprises991) August 6, 2026
August 6, 2026
August 6, 2026
CCCCCCCCCCCCCCCCC pic.twitter.com/VRqTtHr9EN— Nanda Nandinha 🤘🏻💢🌊🇧🇷 (@nandnandrj) August 6, 2026
Como foi Fluminense x Vasco?
A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.
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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.
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