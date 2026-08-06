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ESPN celebra 10 anos do The Ocho com mais de 70 horas de esportes inusitados

Programa começa a ser exibido nesta quinta-feira (6)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 18:16
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ESPN (Foto: Divulgação ESPN)
ESPN exibe programa de esportes inusitados nesta quinta-feira (6) (Foto: Divulgação ESPN)

A partir desta quinta-feira (6), às 21h, a ESPN 3 e o Disney+ Premium dão início à 10ª edição do The Ocho, evento que reúne algumas das modalidades esportivas mais inusitadas do mundo em uma programação especial que já se tornou tradição na ESPN. Neste ano, a celebração será a maior da história, com mais de 70 horas de transmissão e 23 novas competições na programação.

A abertura já traduz o espírito do evento. A primeira disputa será uma corrida de T-Rex, com competidores usando fantasias infláveis de dinossauro. Na sequência, cães da raça Corgi entram em ação em uma divertida corrida que promete conquistar o público logo nas primeiras horas de transmissão.

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Inspirado no filme Com a Bola Toda (Dodgeball: A True Underdog Story), disponível no Disney+, o The Ocho nasceu a partir da brincadeira com o canal fictício ESPN8: The Ocho, responsável por transmitir esportes pouco convencionais na trama. O sucesso da ideia levou a ESPN a transformá-la em realidade em 2017, criando uma programação especial nos Estados Unidos que, ano após ano, conquistou espaço na grade da emissora e virou um dos eventos mais aguardados do calendário.

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Em 2026, o The Ocho chega à sua maior edição. Entre as novidades deste ano estão luta no gelo, corrida de dachshunds e uma competição de Hacky Sack, esporte em que os participantes demonstram habilidade mantendo uma pequena bolsa de areia no ar utilizando apenas os pés e outras partes do corpo, sem deixá-la tocar o chão.

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Pelo segundo ano consecutivo, o ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Flórida, recebe a maior parte das disputas ao vivo, consolidando o evento como uma verdadeira celebração dos esportes alternativos.

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Ao longo de todo o fim de semana, a ESPN 3 exibirá para o público brasileiro as competições que conquistaram fãs nos Estados Unidos, reunindo modalidades curiosas, disputas irreverentes e muito bom humor em uma programação que mostra que, no esporte, sempre há espaço para o inesperado.

The Ocho será exibido na ESPN nesta quinta-feira (6)
The Ocho será exibido na ESPN nesta quinta-feira (6) (Foto: Divulgação/ESPN)
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