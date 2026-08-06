Jornalista da CazéTV detona eliminação do Fluminense: 'Vergonha' Tricolor foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense foi eliminado pelo Vasco por 3 a 1, na última quarta-feira (5), no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a derrota, a jornalista da CazéTV, Bárbara Coelho, analisou a partida do Tricolor e questionou decisões do técnico Zubeldía.

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Durante a transmissão do Geral da CazéTV, a jornalista desabafou sobre a atuação dos jogadores do Fluminense, além de mostrar o descontamento com o treinador.

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— Entrevista coletiva nada com nada do Zubeldía. Não tem ideia do que... Até agora eu tô sem saber o que ele achou do jogo mesmo. Porque ele disse que a responsabilidade é do treinador. Quando as coisas vão mal, não sabe explicar porque o Lucho Acosta não tá conseguindo jogar tudo que joga. Tudo que jogava até aqui. O que nós fizemos na parada pra Copa do Mundo? Nós ficamos na praia, trocando ideias, esperando o tempo passar. O que aconteceu? Ficamos de férias. Ficamos assistindo a Copa do Mundo. E é isso aí — iniciou.

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Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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RIO DE JANEIRO (RJ), 05/08/2026 - COPA DO BRASIL / FLUMINENSE X VASCO- Partida entre Fluminense X Vasco, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da copa do Brasil, realizado no maracanã. no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 05. (Foto: João Luna/Photo Premium/Folhapress)

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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