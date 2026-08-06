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Puma, do Vasco, revela drama familiar: 'Meu pai luta pela vida'

Lateral comentou a situação após a classificação contra o Fluminense

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 00:13
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Puma Rodríguez
Puma Rodríguez revelou que o pai luta pela vida em hospital (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Autor do último gol do Vasco contra o Fluminense, o lateral Pumita Rodríguez revelou um drama familiar após o jogo desta quarta-feira (6). Em entrevista ao sportv, o uruguaio comentou que o pai luta pela vida em um hospital após sofrer um infarto.

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- Estamos passando por um momento difícil família, meu pai está lutando pela vida, teve um infarto e está muito grave. Minha mãe e minha irmã estão do lado dele, todo mundo fazendo um esforço grande. Com apoio do time e do clube eu fico muito feliz. Ele está lutando, é muito forte. Falei para ele que ele vai sair dessa - disse Puma.

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Fluminense x Vasco: como foi o jogo?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Vasco e Fluminense duelaram na Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

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