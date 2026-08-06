Filho de Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morre aos 2 anos após acidente Benício morreu na terça-feira; família autorizou a doação de órgãos e o jogador havia feito uma homenagem ao filho meses antes

O filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morreu aos 2 anos na terça-feira (4), dias após sofrer um acidente. A morte de Benício foi confirmada pelo clube, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais e prestou solidariedade ao atleta, de 24 anos, e aos familiares. A família também informou que autorizou a doação dos órgãos da criança.

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Em uma publicação no Instagram, Letícia Vieira, mãe de Benício, lamentou a perda e explicou que a decisão pela doação dos órgãos fez com que o velório fosse realizado apenas nesta quinta-feira (6).

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— Que dor, meu filho, que dor. Mamãe daria tudo para te ver novamente. Eu te amo tanto. Eu sempre me lembrei de você com cor, porque você era luz por onde passava e coloria cada lugar — escreveu.

Letícia usou as redes sociais para lamentar falecimento do filho de 2 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Ela também destacou que o gesto poderá ajudar outras crianças.

— A mamãe e o papai decidiram pela doação dos órgãos dele, um gesto de amor que poderá transformar muitas vidas. Agradecemos o carinho, as orações e a compreensão de todos neste momento tão difícil.

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O Ypiranga FC também se manifestou oficialmente sobre a morte do menino.

— É com grande pesar que recebemos a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões. Desde o momento do acidente e da internação, oramos pelo seu restabelecimento. Manifestamos nossos sentimentos de pesar a Gustavo e a todos os seus familiares. Estamos contigo — publicou o clube.

Antes da confirmação da morte, familiares e amigos haviam organizado uma corrente de oração pela recuperação da criança.

Gustavo Simões homenageou o filho ao entrar em campo

Meses antes da morte de Benício, Gustavo Simões compartilhou nas redes sociais um texto emocionante após entrar em campo ao lado do filho, em uma partida disputada em maio deste ano.

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Na publicação, o jogador descreveu o momento como uma das lembranças mais marcantes da paternidade.

— Entrar em campo com um filho é viver um daqueles momentos que parecem simples por fora, mas enormes por dentro. O estádio inteiro pode estar olhando para os jogadores, para as luzes e para a partida que vai começar, mas, para um pai, naquele instante, o mundo se resume à pequena mão segurando firme a sua.

Gustavo afirmou ainda que dividir aquele momento ia além do futebol e representava uma memória que permaneceria para sempre entre pai e filho.

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Na segunda-feira (3), um dia antes da confirmação da morte, o atleta também publicou um vídeo mostrando uma roda de oração pela recuperação de Benício.

Gustavo Simões entrou em campo com filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Velório de Benício

O velório de Benício acontece nesta quinta-feira (6), das 10h às 15h, na Capela Mortuária da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério do Itacorubi, entre 15h e 16h, com horário sujeito à confirmação.

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Família compartilhou detalhes do velório de Benício (Foto: Reprodução/Instagram)

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