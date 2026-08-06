Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Filho de Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morre aos 2 anos após acidente

Benício morreu na terça-feira; família autorizou a doação de órgãos e o jogador havia feito uma homenagem ao filho meses antes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 10:05
Favorite o Lance! no Google
Gustavo, do Ypiranga FC, e filho Benício em um trenzinho azul
Benício, filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga FC, em registro nas redes (Foto: Reprodução/Instagram)

O filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga FC, morreu aos 2 anos na terça-feira (4), dias após sofrer um acidente. A morte de Benício foi confirmada pelo clube, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais e prestou solidariedade ao atleta, de 24 anos, e aos familiares. A família também informou que autorizou a doação dos órgãos da criança.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma publicação no Instagram, Letícia Vieira, mãe de Benício, lamentou a perda e explicou que a decisão pela doação dos órgãos fez com que o velório fosse realizado apenas nesta quinta-feira (6).

continua após a publicidade

— Que dor, meu filho, que dor. Mamãe daria tudo para te ver novamente. Eu te amo tanto. Eu sempre me lembrei de você com cor, porque você era luz por onde passava e coloria cada lugar — escreveu.

Benício, de verde, e Letícia aparecem abraçados em foto com escrita
Letícia usou as redes sociais para lamentar falecimento do filho de 2 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Ela também destacou que o gesto poderá ajudar outras crianças.

— A mamãe e o papai decidiram pela doação dos órgãos dele, um gesto de amor que poderá transformar muitas vidas. Agradecemos o carinho, as orações e a compreensão de todos neste momento tão difícil.

continua após a publicidade

O Ypiranga FC também se manifestou oficialmente sobre a morte do menino.

— É com grande pesar que recebemos a informação do falecimento do Benício, filho do nosso atleta Gustavo Simões. Desde o momento do acidente e da internação, oramos pelo seu restabelecimento. Manifestamos nossos sentimentos de pesar a Gustavo e a todos os seus familiares. Estamos contigo — publicou o clube.

Antes da confirmação da morte, familiares e amigos haviam organizado uma corrente de oração pela recuperação da criança.

Gustavo Simões homenageou o filho ao entrar em campo

Meses antes da morte de Benício, Gustavo Simões compartilhou nas redes sociais um texto emocionante após entrar em campo ao lado do filho, em uma partida disputada em maio deste ano.

continua após a publicidade

Na publicação, o jogador descreveu o momento como uma das lembranças mais marcantes da paternidade.

— Entrar em campo com um filho é viver um daqueles momentos que parecem simples por fora, mas enormes por dentro. O estádio inteiro pode estar olhando para os jogadores, para as luzes e para a partida que vai começar, mas, para um pai, naquele instante, o mundo se resume à pequena mão segurando firme a sua.

Gustavo afirmou ainda que dividir aquele momento ia além do futebol e representava uma memória que permaneceria para sempre entre pai e filho.

continua após a publicidade

Na segunda-feira (3), um dia antes da confirmação da morte, o atleta também publicou um vídeo mostrando uma roda de oração pela recuperação de Benício.

De camisa do Ypiranga, Gustavo Simões e Benício antes de jogo do clube
Gustavo Simões entrou em campo com filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Velório de Benício

O velório de Benício acontece nesta quinta-feira (6), das 10h às 15h, na Capela Mortuária da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério do Itacorubi, entre 15h e 16h, com horário sujeito à confirmação.

continua após a publicidade
Arte com detalhes do velório de Benício, filho do jogador Gustavo Simões, do Ypiranga FC
Família compartilhou detalhes do velório de Benício (Foto: Reprodução/Instagram)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Emanuel, do Vasco, gritando contra o Fluminense no banco do Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Vasco avaliam Pedro Emanuel contra o Fluminense: 'Impressionante'

Há 25 minutos
Andrés Gómez, do Vasco, em partida da Copa do Brasil

Fora de Campo

Esposa de Andrés Gómez, do Vasco, desabafa após classificação sobre o Fluminense

Há 1 hora
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco

Fora de Campo

Torcida do Fluminense aponta culpado por queda para o Vasco: 'Parabéns'

Há 3 horas
Hulk em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores provocam Fluminense após eliminação; veja memes

Há 4 horas
Puma Rodríguez

Vasco

Puma, do Vasco, revela drama familiar: 'Meu pai luta pela vida'

Há 9 horas
Zubeldía em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Constrangedor'

Há 10 horas
Mais LANCE!
Wilton Pereira Sampaio, Thiago Mendes e Fábio em jogo da Copa do Brasil

Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Rafael Klein apita Fortaleza x Palmeiras

Decisão da arbitragem em Fortaleza x Palmeiras choca: 'Claríssimo'

Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'

Fluminense e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Veja gols em Fluminense x Vasco: Puma garante classificação do cruz-maltino

Entrada de Fluminense e Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Grêmio x Mirassol: especialista aponta erro grave da arbitragem

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol

Decisão da arbitragem em Grêmio x Mirassol revolta: 'Absurdo'

Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape

Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam

Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil

Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo.

Quantia arrecadada pelo leilão de Neymar iguala recorde; veja valor

Bia Zaneratto no Kansas City. (KCC/Divulgação)

Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted Lasso

Ge TV transmite o Campeonato Brasileiro

Público decidirá qual partida do Brasileirão passará na Ge TV