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Esposa de Andrés Gómez, do Vasco, desabafa após classificação sobre o Fluminense

Companheira do atleta fez publicação nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 09:07
Atualizado há 22 horas
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Andrés Gómez, do Vasco, em partida da Copa do Brasil
Andrés Gómez atuou contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após a classificação do Vasco sobre o Fluminense pela Copa do Brasil na última quarta-feira (5), Juliana Giraldo, esposa de Andrés Gómez, desabafou nas redes sociais. A companheira do camisa 11 relatou que o jogador não estava em plenas condições físicas de atuar e falou sobre comentários de desconfiança por parte de alguns torcedores.

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Em seu texto, Juliana revelou que pediu a Andrés Gómez que pensasse em sua integridade e saúde, visto que, segundo ela, estava com o pé completamente anestesiado. Na postagem feita após a classificação do Cruz-maltino às quartas de final, a esposa disse que o jogador estava correto em sua crença de que era possível atuar e ajudar o time e tirar o gosto amargo da final contra o Corinthians na última edição do torneio.

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— Andrés, ontem foi o dia em que te pedi para pensar na sua saúde e integridade, pois não me parecia certo você sair para jogar com o pé totalmente anestesiado. E você só me respondeu que era importante para você entrar em campo e dar tudo de si, até onde pudesse. Porque você precisava compensar aquele gosto amargo que ficou na última final da Copa (do Brasil) — iniciou.

— Também te disse que tinha lido comentários de que você era o jogador que estava prejudicando o ataque do Vasco e que não era um jogador digno de estar no Vasco. E você também me respondeu que o barulho da galera lá fora não te faria duvidar do potencial que Deus te permitiu ter, que Deus aqui não te deu gols, te deu golaços — continuou.

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— E que você iria tentar uma e outra vez até se tornar merecedor de todos os gols que Deus tem preparados para você, que os gols se buscam chutando para o gol, não importa quantos saiam para fora; você me disse que se lembraria de que o Vasco era o nosso lugar de propósito, que nós fazíamos planos, mas Deus Todo-Poderoso nos entregava propósitos, e que tudo isso fazia parte do processo para alcançá-los. E sim, meu amor, você estava certo: Deus, tudo o que ele começa, ele conclui — encerrou Juliana.

Confira a publicação feita por Juliana, esposa de Andrés Gómez:

Story da esposa de Andrés Gómez, do Vasco
Esposa de Andrés Gómez desabafou nas redes sociais após a classificação do vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram/@julianagiraldo71_)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil?

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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