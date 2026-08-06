Jogos da Copa do Brasil impulsionam audiência da TV Globo
As transmissões desta quarta-feira (5) bateram recordes
A rodada decisiva das oitavas de final da Copa do Brasil rendeu à TV Globo os maiores índices de audiência da competição desde a final da edição de 2025, realizada em 21 de dezembro. As transmissões desta quarta-feira (5) bateram recordes tanto na praça do Rio de Janeiro quanto na de São Paulo.
No Rio de Janeiro, o clássico entre Fluminense e Vasco, disputado no Maracanã, alcançou 25 pontos de audiência e 42% de participação sobre o número de televisores ligados. O desempenho ficou 31% acima da média da competição na praça, com um crescimento de seis pontos.
Em São Paulo, a exibição da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, na Arena Pantanal, em Cuiabá, registrou 16 pontos de audiência e 31% de participação. O resultado representa um aumento de 14% em relação à média do torneio na região, equivalente a dois pontos a mais.
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Classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Palmeiras voltam a entrar em campo neste domingo (9), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, em partidas que também serão exibidas pela TV Globo. O Palmeiras recebe o Internacional no Nubank Parque, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
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