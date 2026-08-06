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Mauro Cezar é sincero sobre Luiz Henrique no Flamengo: 'Não tem'

Jornalista não aprova a vinda do atacante

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mauro Cezar criticou a vinda do Luiz Henrique no Flamengo
Mauro Cezar criticou a vinda do Luiz Henrique no Flamengo (Foto: Reprodução)

O jornalista Mauro Cezar criticou a possibilidade de o Flamengo investir cerca de 35 milhões de euros (R$ 207 milhões) na contratação de Luiz Henrique. Durante análise, o comentarista afirmou que o clube precisa agir com mais cautela no mercado e priorizar outras posições do elenco.

➡️ Enquanto negocia com o Flamengo, Luiz Henrique atinge marca importante no Zenit

O Rubro-Negro negocia com o Zenit a contratação do atacante após não conseguir avançar por Thiago Almada. A proposta apresentada é de 30 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões de euros em bônus por metas. No entanto, o principal impasse segue sendo a forma de pagamento: enquanto o Flamengo deseja parcelar o valor em até três anos, o clube russo prefere receber praticamente à vista.

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No entanto, para Mauro Cezar, o momento exige responsabilidade financeira.

— Nessas condições, buscaria jogadores mais baratos, de composição de elenco, um centroavante; não contrataria nenhum dos dois. São ótimos jogadores, agregam, mas eu acho que nesse momento o Flamengo, e o Palmeiras mais ainda, têm que tomar muitos cuidados com as finanças — afirmou.

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O comentarista também destacou que o Flamengo não dispõe de recursos para concluir uma negociação nesses moldes sem parcelamento.

— O Flamengo consegue fazer essa contratação se puder parcelar. O Zenit quer receber à vista ou quase isso, e o Flamengo não tem esse dinheiro. A gente precisa desmontar essa ideia de que os clubes brasileiros têm dinheiro infinito. Não tem — completou.

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Luiz Henrique, alvo do Flamengo, em campo pelo Zenit
Luiz Henrique, alvo do Flamengo, em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Embora reconheça a qualidade do atacante, Mauro Cezar entende que o investimento não se justifica diante dos números apresentados pelo jogador e da situação atual do elenco rubro-negro.

— O Luiz Henrique é um ótimo jogador, abre defesas, mas ele não tem tantos gols, não tem tantas assistências assim.

Na sequência, o jornalista comparou o atacante ao equatoriano Gonzalo Plata e destacou características diferentes entre os dois.

— O Plata é melhor do que ele na pressão alta, participa muito mais do jogo. Já o Luiz Henrique tem mais capacidade de driblar, abrir espaço e gerar jogadas. São jogadores que têm algumas semelhanças e algumas diferenças.

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Thiago Almada na final da Copa do Mundo
Thiago Almada na final da Copa do Mundo. (Imagem: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

Além de questionar a contratação de Luiz Henrique, Mauro Cezar voltou a demonstrar surpresa com a insistência do Flamengo na busca por Thiago Almada.

Segundo ele, o elenco já conta com diversas opções para a função de meia ofensivo, como Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino.

— O Almada elevaria o nível do time, mas não acho que seria titular absoluto. Não entendo o clamor do técnico por esse jogador, sendo que ele possui Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino para fazer esse papel.

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Na avaliação do jornalista, a diretoria deveria priorizar a contratação de um centroavante para disputar posição com Pedro.

— O Flamengo não busca um centroavante? Tem que ser um de 20 milhões de euros para ser reserva do Pedro? Não consegue um mais barato, que entregue gols? Que scout é esse?

Luiz Henrique chega à marca de 50 jogos pelo Zenit

Enquanto as negociações seguem em andamento, Luiz Henrique alcançou uma marca importante pelo Zenit. Na vitória por 1 a 0 sobre o Baltika, pela Copa da Rússia, o atacante completou 50 partidas com a camisa do clube russo.

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Contratado no início de 2025, o brasileiro soma oito gols e cinco assistências, além de ter participado da campanha do título da Liga Russa em 2025/26. Na competição, terminou como líder em dribles certos, com 51, e em duelos ganhos pelo chão, com 152.

Antes de atuar pelo Zenit, Luiz Henrique viveu o melhor momento da carreira no Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, sendo eleito o melhor jogador da competição continental e garantindo vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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