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Desimpedidos entra no top 10 da Kings League no Mundial de Clubes

A parceria entre o Desimpedidos e a paiN Gaming deu origem à DesimpaiN

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:20
Atualizado há 4 horas
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Renato Vicente
Renato Vicente, presidente do DesimpaiN (Foto: Divulgação)

O Desimpedidos Esporte Clube, marca de conteúdo da NWB, foi destaque entre os principais parceiros de transmissão da Kings League durante o Mundial de Clubes. Com menos de um ano de existência, o canal terminou a competição na sétima posição entre os co-streamers da liga, consolidando sua presença no cenário de transmissões esportivas digitais.

O reconhecimento veio após o canal registrar pico de 32.860 espectadores simultâneos no YouTube durante a transmissão da partida entre DesimpaiN e G3X, válida pelas quartas de final do torneio disputado em Milão, na Itália. A DesimpaiN é a franquia criada por meio da parceria entre o Desimpedidos e a paiN Gaming.

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➡️ Kings League: Renato Vicente e Gaules protagonizam briga durante Mundial

O desempenho também fortaleceu a relação da franquia com patrocinadores. Marcas como Bozzano, PremieRpet GoldeN e Centauro, que apoiaram a equipe durante o Mundial, já demonstraram interesse em renovar a parceria para o restante da temporada.

— Fez toda a diferença criar o novo canal Desimpedidos Esporte Clube com uma proposta editorial focada neste público e incorporar talentos como a Cabine Low Profile, que tem identificação com os conceitos, os valores e a trajetória pioneira do Desimpedidos. Essa sinergia repercutiu rapidamente em bons números de alcance e engajamento nas lives, cortes e demais conteúdos do canal — afirma André Barros, CEO da NWB/N Sports.

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As transmissões do Desimpedidos Esporte Clube são conduzidas pela Cabine Low Profile, formada pelos streamers Renato Vicente, Camargo e Chorume do Grêmio, além de contar com participações de criadores ligados à paiN Gaming.

Para Renato Vicente, streamer e presidente da DesimpaiN, o resultado reforça o potencial do projeto.

— Tenho muito orgulho de fazer parte desta iniciativa, juntamente com meus parceiros de streaming Chorume do Grêmio e Camargo. Mergulhamos de cabeça neste primeiro ano de gestão e comemoramos o título inédito da DesimpaiN na Kings League Brazil, a participação no Mundial de Clubes e agora esse reconhecimento da liga como um dos principais co-streamers da competição, sendo o canal mais novo entre todos os listados. Seguimos confiantes em fazer muito mais com esse espírito de equipe e união —  destaca.

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Renato Vicente, presidente da Desimpain
Renato Vicente, presidente da Desimpain (Foto: Divulgação)

Audiência impulsionada pela comunidade

A parceria entre o Desimpedidos e a paiN Gaming deu origem à DesimpaiN, projeto que reúne uma comunidade de mais de 51 milhões de seguidores nas redes sociais.

No primeiro semestre, o Desimpedidos Esporte Clube acumulou mais de 88 milhões de visualizações em todas as plataformas e ultrapassou 2 milhões de interações. Apenas no YouTube, plataforma onde as partidas são exibidas, foram mais de 1,4 milhão de visualizações.

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A franquia também registrou o maior pico de audiência da Kings League Brazil. Durante a final do Split 2, a transmissão ultrapassou 780 mil espectadores simultâneos, impulsionada pela cobertura da Cabine Low Profile e pela participação de criadores da paiN Gaming. Juntos, os talentos envolvidos nas transmissões somam mais de 5,4 milhões de seguidores.

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