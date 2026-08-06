Morre Geraldão, ex-atacante bicampeão paulista pelo Corinthians, aos 77 anos
Ex-jogador marcou seu nome na história do clube na campanha do Paulista de 1977
O ex-atacante Geraldão, um dos destaques do Corinthians na década de 1970, morreu nesta quinta-feira (6), aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada.
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Natural de Álvares Machado, no interior de São Paulo, Geraldão nasceu em 25 de julho de 1949 e iniciou sua trajetória de destaque no Botafogo de Ribeirão Preto, clube pelo qual atuou ao lado de Sócrates.
Contratado pelo Corinthians em 1975, o atacante foi o artilheiro da equipe na campanha do Campeonato Paulista de 1977, título que encerrou um jejum de quase 23 anos sem conquistas estaduais do clube. Ao todo, disputou 280 partidas com a camisa alvinegra e marcou 91 gols.
Além do Paulista de 1977, Geraldão conquistou outro Campeonato Paulista pelo Corinthians, em 1979. O ex-atacante também integrou o elenco que participou da "invasão" ao Maracanã, em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.
— O Sport Club Corinthians Paulista manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor. Eternamente dentro dos nossos corações — disse o Timão.
Veja abaixo a nota da FPF
A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Geraldão, ex-atacante de Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto.
Geraldo da Silva, nascido em 25 de julho de 1949, em Álvares Machado (SP), destacou-se pelo Botafogo entre 1970 e 1975, período em que atuou ao lado de Sócrates. Em seguida, transferiu-se para o Corinthians, onde marcou seu nome na história do futebol paulista.
Geraldão foi artilheiro do Paulistão de 1977 e participou da campanha do título estadual do Corinthians naquela temporada. Pelo clube, também conquistou o bicampeonato paulista em 1979. O atacante ainda defendeu o Juventus antes de atuar por Grêmio e Internacional.
A Federação Paulista de Futebol se solidariza com familiares, amigos e fãs neste momento de pesar.
Nota do Botafogo-PB
Com imenso pesar, a Botafogo Futebol SA comunica o falecimento do atacante Geraldo da Silva, o Geraldão, de 77 anos. Ele faleceu na manhã desta quinta-feira (6).
Natural de Álvares Machado, Geraldão vestiu a camisa do Tricolor entre 1970 e 1975.
Com a camisa do Pantera, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1974, quando balançou a rede 23 vezes em 33 jogos.
Durante sua passagem pelo Botafogo, o atacante marcou 88 gols.
Em 23 de novembro de 1974, ele balançou a rede cinco vezes no triunfo botafoguense sobre a Portuguesa por 5 a 2, no Estádio Santa Cruz.
Além do Botafogo, Geraldão passou pelo Corinthians, Juventus, Grêmio, Internacional, Mixto e Francana.
Conheça mais sobre a passagem de Geraldão pelo Botafogo na sessão Hall da Fama em nosso site.
A diretoria do Botafogo presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda.
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