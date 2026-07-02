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Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'

Polêmica aconteceu antes de jogo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 07:10
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Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)
Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

O atacante japonês Kento Shiogai, que criticou Neymar, voltou a provocar torcedores brasileiros depois da eliminação do Japão para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista ao portal japonês Daily Sports, ele ironizou a invasão de brasileiros em seu perfil no Instagram e disse que eles "devem ter bastante tempo livre".

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    A repercussão veio depois que Shiogai criticou Neymar nos dias que antecederam o duelo da segunda fase da Copa do Mundo. A classificação brasileira levou torcedores do país a lotar a seção de comentários do Instagram do jogador, o que gerou uma segunda rodada de declarações polêmicas.

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    Apesar do tom irônico, o atacante de 21 anos admitiu que a polêmica atingiu uma escala maior do que esperava. Em conversa com jornalistas na última quarta-feira (1), um dia após a eliminação japonesa, ele descartou qualquer recuo.

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    • — Não há a menor possibilidade de eu me retratar agora. Perdemos, então o que as pessoas disserem é problema delas. Só quero garantir que isso não termine assim. Eu apenas disse o que pensava, mas não sei como isso será interpretado. Quero ser mais cuidadoso daqui para frente — declarou.

    Atacante ficou de fora da vitória do Brasil

    O atacante não chegou a entrar em campo na derrota do Japão por 2 a 1, mas se tornou um dos protagonistas do confronto além das quatro linhas. Após o apito final, o brasileiro Matheus Cunha respondeu às provocações exibindo cinco dedos em direção ao banco japonês, numa referência direta ao pentacampeonato mundial do Brasil.

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    A polêmica também teve desdobramentos negativos para Shiogai. Além das provocações, o jogador foi alvo de mensagens ofensivas e ataques xenofóbicos nas redes sociais após a classificação da seleção brasileira.

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