Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'
Polêmica aconteceu antes de jogo entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo
O atacante japonês Kento Shiogai, que criticou Neymar, voltou a provocar torcedores brasileiros depois da eliminação do Japão para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista ao portal japonês Daily Sports, ele ironizou a invasão de brasileiros em seu perfil no Instagram e disse que eles "devem ter bastante tempo livre".
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A repercussão veio depois que Shiogai criticou Neymar nos dias que antecederam o duelo da segunda fase da Copa do Mundo. A classificação brasileira levou torcedores do país a lotar a seção de comentários do Instagram do jogador, o que gerou uma segunda rodada de declarações polêmicas.
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Apesar do tom irônico, o atacante de 21 anos admitiu que a polêmica atingiu uma escala maior do que esperava. Em conversa com jornalistas na última quarta-feira (1), um dia após a eliminação japonesa, ele descartou qualquer recuo.
— Não há a menor possibilidade de eu me retratar agora. Perdemos, então o que as pessoas disserem é problema delas. Só quero garantir que isso não termine assim. Eu apenas disse o que pensava, mas não sei como isso será interpretado. Quero ser mais cuidadoso daqui para frente — declarou.
Atacante ficou de fora da vitória do Brasil
O atacante não chegou a entrar em campo na derrota do Japão por 2 a 1, mas se tornou um dos protagonistas do confronto além das quatro linhas. Após o apito final, o brasileiro Matheus Cunha respondeu às provocações exibindo cinco dedos em direção ao banco japonês, numa referência direta ao pentacampeonato mundial do Brasil.
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A polêmica também teve desdobramentos negativos para Shiogai. Além das provocações, o jogador foi alvo de mensagens ofensivas e ataques xenofóbicos nas redes sociais após a classificação da seleção brasileira.
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