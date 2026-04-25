Danilo valoriza golaço pelo Botafogo e mira Copa do Mundo: 'Estou fazendo'
Meio-campista abre placar para o Glorioso no empate por 2 a 2 com o Internacional
- Matéria
- Mais Notícias
O meio-campista Danilo comentou a possibilidade de convocação para a Copa do Mundo e analisou o empate do Botafogo por 2 a 2 com o Internacional neste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogador também falou sobre o gol marcado e a relação com o técnico Franclim Carvalho.
Fora de Campo
Botafogo
Fora de Campo
Sobre a chance de disputar o Mundial pelo Brasil, o jogador do Glorioso manteve os pés no chão. Ele afirmou que não tem conversado com o técnico Carlo Ancelotti, mas valorizou a fase vivida.
— Não, com o Ancelotti eu não tenho falado, mas é continuar treinando bem, ajudando o Botafogo, jogando bem. Graças a Deus, eu estou fazendo isso para poder ter o nome lá na Copa do Mundo — declarou ao "PrimeVideo".
Ao avaliar a partida, Danilo destacou a diferença de dinâmica entre os tempos. Ele celebrou o golaço marcado e revelou que a comemoração foi uma promessa ao técnico Franclim Carvalho.
— Foi difícil, o primeiro tempo foi "chatinho", mais estudado. Teve chance para os dois lados, mas não tanto. O segundo tempo já foi mais aberto, pude começar abrindo o placar com um belo gol. Sobre o Franclim, ele vem fazendo um bom trabalho. Antes vir para o jogo, eu falei para ele que ia fazer um gol de fora da área e ia lá dar um abraço nele.
Por fim, o meio-campista comentou o momento na equipe e a relação com o treinador português e o grupo do Botafogo.
— (O Franclim) Está ajudando bastante. Tento fazer o máximo para encaixar. Ele falou que eu iria ajudar bastante ele, e creio que estou ajudando, e ele está me ajudando também no dia a dia. Não só ele, como a comissão e o grupo estão me ajudando bastante.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias