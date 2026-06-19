logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rizek questiona decisão de Ancelotti sobre Endrick: 'Tem pressa'

Jovem atacante possui 16 jogos, cinco gols e sete assistências pelo Lyon

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/06/2026 10:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com isso, André Rizek, comentarista dos canais Globo, questionou a decisão de Ancelotti sobre Endrick e outros atletas.

continua após a publicidade
  • Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/06)?

    Copa do Mundo
    Há 20 horas
  • Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)

    Quem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?

    Fora de Campo
    Há 10 horas
  • Seleção Brasileira

    Para quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira?

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • Durante uma transmissão esportiva, o atual comentarista do SporTV abordou o tema Endrick e debateu os motivos pelos quais Carlo Ancelotti opta por não colocar o atacante do Real Madrid durante os jogos da Seleção Brasileira.

    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Endrick merece oportunidade na Seleção?

    No programa, Rizek mencionou o atacante Igor Thiago ao comparar as chances que o jogador do Brentford recebeu em relação a Endrick, que ainda não entrou em campo nesta Copa do Mundo:

    continua após a publicidade

    - Não sou técnico, mas isso de 'não ter pressa para o Endrick' pode fazer sentido no Real Madrid, por exemplo. A Seleção tem pressa, um jogo ruim e você volta para casa, estamos rodando o ataque em busca de soluções. Se testamos o Igor Thiago, não entendo por que não pode ser testado o Endrick - questionou o comentarista.

    Depois, o analista de futebol não poupou palavras ao manifestar seu desejo pela entrada de Endrick no próximo jogo da Amarelinha:

    - Esse papo de que a Copa do Endrick é a de 2030, vamos ter calma, não existe. Eu gostaria de ver o Endrick com mais minutos, por uma razão: nenhuma das outras alternativas funcionou, então por que não o Endrick?

    continua após a publicidade

    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

    Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase será com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

    ➡️'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulso

    Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e assumir a liderança do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de avançar em primeiro ou segundo lugar.

    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

    ⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoMãe de Endrick se emociona ao relembrar trajetória do filho e exalta maturidade antes da paternidadeHá 3 minutos
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Fora de CampoEmissora argentina demite apresentadora após notícia falsa sobre a morte do pai de MessiHá 43 minutos
    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Fora de CampoHakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estuproHá 1 hora
    Casamento de Endrick com Gabrielly Miranda (Foto: Arquivo pessoal)
    Fora de CampoQuem são as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira?Há 1 hora
    Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
    Fora de CampoIA aponta resultado surpreendente em Brasil x Haiti na Copa do MundoHá 2 horas
    Seleção Brasileira
    Fora de CampoPara quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira?Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Saiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x Haiti
    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)
    Torcedores projetam goleada em Brasil x Haiti na Copa do Mundo: 'Eu cravo!'
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (19)?
    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Copa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x Haiti
    Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?
    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York
    Dadá Favatto e Carol Sorrentino durante podcast falando sobre a relação de Edmundo e Romário. (Foto: Reprodução)
    Filhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar'
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Por que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?
    Gol contra bizarro em Canadá x Catar viraliza: 'Maior pesadelo'
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick'
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'
    Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'
    Casemiro triste no jogo contra o Marrocos na Copa do Mundo
    Casemiro é cobrado na chegada da Seleção, e torcedores reagem: 'Nunca pensei'