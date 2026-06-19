Rizek questiona decisão de Ancelotti sobre Endrick: 'Tem pressa' Jovem atacante possui 16 jogos, cinco gols e sete assistências pelo Lyon

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com isso, André Rizek, comentarista dos canais Globo, questionou a decisão de Ancelotti sobre Endrick e outros atletas.

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Durante uma transmissão esportiva, o atual comentarista do SporTV abordou o tema Endrick e debateu os motivos pelos quais Carlo Ancelotti opta por não colocar o atacante do Real Madrid durante os jogos da Seleção Brasileira.

André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Endrick merece oportunidade na Seleção?

No programa, Rizek mencionou o atacante Igor Thiago ao comparar as chances que o jogador do Brentford recebeu em relação a Endrick, que ainda não entrou em campo nesta Copa do Mundo:

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- Não sou técnico, mas isso de 'não ter pressa para o Endrick' pode fazer sentido no Real Madrid, por exemplo. A Seleção tem pressa, um jogo ruim e você volta para casa, estamos rodando o ataque em busca de soluções. Se testamos o Igor Thiago, não entendo por que não pode ser testado o Endrick - questionou o comentarista.

Depois, o analista de futebol não poupou palavras ao manifestar seu desejo pela entrada de Endrick no próximo jogo da Amarelinha:

- Esse papo de que a Copa do Endrick é a de 2030, vamos ter calma, não existe. Eu gostaria de ver o Endrick com mais minutos, por uma razão: nenhuma das outras alternativas funcionou, então por que não o Endrick?

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Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase será com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e assumir a liderança do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de avançar em primeiro ou segundo lugar.

Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

⚽MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48

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