Torcedores projetam goleada em Brasil x Haiti na Copa do Mundo: 'Eu cravo!' No último encontro entre eles, na Copa América, o Brasil venceu por 7 a 1

O Brasil retorna aos gramados nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, em na Filadélfia, Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C. Para a ocasião, o Lance! esteve na Arena Brasileira e acompanhou a animação dos torcedores no evento.

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Os brasileiros chegam de um empate, logo na estreia, contra a seleção marroquina pelo placar de 1 a 1. Na ocasião, a Amarelinha não entregou o esperado pelo público, no entanto, tiveram diversos pontos positivos durante o jogo, onde torcedores enxergam com otimismo uma desempenho promissor.

Brasil buscará liderança em partida contra o Haiti nesta sexta-feira (19) (Foto: Gabriel Britto/Lance!)

Possíveis resultados para Brasil x Haiti

A reportagem pediu para o público presente projetar o caminho restante da Seleção Brasileira, apontando até que fase chegaríamos e um possível adversário a enfrentar na fase de mata-mata da Copa do Mundo.

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A grande maioria mostrou otimismo com a participação do Brasil no atual mundial. E para engrenar em uma sequência boa de resultados, as expectativas são de uma vitória por goleada contra o Haiti no próximo jogo. Veja abaixo:

Quando será o retorno de Neymar na seleção?

Texto de Márcio Iannacca e Marcio Dolzan

Atualmente, Neymar se encontra na fase inicial da transição para o campo, realizando contatos de baixa intensidade. Em uma lesão muscular grau 2, essa fase normalmente dura entre um e três dias. Caso não apresente dor ou reação muscular nas 24 horas seguintes aos treinos, o atleta avança para a etapa de progressão de carga, que costuma durar de dois a quatro dias.

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Posteriormente o estágio considerado mais sensível: os movimentos explosivos. Durante um período que varia entre dois e cinco dias, o jogador passa a executar arrancadas, mudanças bruscas de direção, cortes, frenagens e acelerações acima de 85% da velocidade máxima. É justamente nesta fase que o risco de recaída costuma ser maior.

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Superado esse desafio, entram os trabalhos técnicos específicos com bola, normalmente entre um e três dias. Em seguida, Neymar ainda precisaria cumprir treinos parciais e integrais com o restante do elenco, processo que pode levar entre três e nove dias adicionais.

Somando os períodos mínimos de cada etapa, o retorno competitivo poderia acontecer em aproximadamente nove dias. Já em um cenário mais conservador, respeitando os prazos máximos de cada fase, a volta aos gramados poderia ocorrer em até 24 dias.

Considerando que Neymar iniciou os trabalhos de campo entre os dias 16 e 17 de junho, a projeção mais otimista aponta para uma liberação por volta de 26 de junho, tendo condições de atuar na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, no dia 29 de junho.

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