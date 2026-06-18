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Gol contra bizarro em Canadá x Catar viraliza: 'Maior pesadelo'

Equipes se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo B

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 21:08
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Canadá e Catar se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Canadá e Catar se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Canadá goleou o Catar por 6 a 0, nesta quinta-feira (18), em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. No confronto, um gol contra bizarro marcado pelo meia Mohamed Naceur Almanai viralizou nas redes sociais.

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    O lance aconteceu aos 75 minutos e foi o quinto gol canadense na goleada. Em meio a pressão adversária, Mohamed Naceur Almanai tentou afastar uma ação ofensiva do Canadá com um chutão, mas acabou jogando contra o próprio gol.

    O erro do jogador catari não passou despercebido pelos torcedores que acompanhavam a partida. Veja a repercussão do lance da Copa do Mundo abaixo:

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    Canadá goleou o Catar pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Como foi Canadá x Catar?

    A seleção do Canadá não tomou conhecimento do Catar, nesta quinta-feira (18), em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A equipe anfitriã do torneio goleou a adversária por 6 a 0, com gols de Jonathan David (3), Saliba, Cyle Larin e Almanai (contra).

    A superioridade dos canadenses no confronto ficou evidente desde os primeiros minutos da partida. Antes dos 30 minutos, o Canadá já havia marcado dois gols, com Cyle Larin e Jonathan David. Aos 33', o zagueiro Homam Al-Amin foi expulso ao fazer uma falta em Tajon Buchanan.

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    Com um a menos, o Canadá marcou mais um gol, novamente com Jonathan David, antes do fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, a partida foi marcada por um momento triste. Ismael Koné precisou ser substituído após sofrer uma grave lesão por conta de uma entrada de Assim Madibo, que foi expulso no lance, aos 53 minutos.

    Momento da lesão de Koné em Canadá x Catar (Foto: Reprodução)

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    Aos 64', o time canadense voltou a marcar. Desta vez, com Nathan-Dylan Saliba
    Sofascore Rating, o jogador, que entrou no lugar de Koné, cobrou uma falta com precisão para balançar as redes.

    Antes do apito final, o Canadá voltou a balançar as redes em mais duas oportunidades. Uma com um gol contra de Mohamed Naceur Almanai, aos 75'. E uma outra, novamente com Jonathan David, aos 92'.

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