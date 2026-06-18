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Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'

Seleção canadense aplicou uma goleada de 5 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 20:57
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A goleada do Canadá por 6 a 0 em cima do Catar ganhou um momento emocionante que marcou a partida. Autor de um belo gol de falta que consolidou a goleada canadense na partida, Saliba protagonizou uma homenagem tocante ao companheiro de seleção Ismael Koné, que sofreu uma grave lesão.

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  • Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Após balançar as redes, Saliba correu para comemorar e fez o gesto do número oito com as mãos, em referência à camisa utilizada por Koné. Em seguida, levantou a camisa do companheiro diante da torcida, arrancando aplausos e emocionando torcedores e colegas de equipe.

    Nathan Saliba homenageia Ismael Kone após marcar contra o Catar na Copa do Mundo. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

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    A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e foi apontada por muitos como uma das imagens mais marcantes do torneio, simbolizando união e apoio em um momento difícil para a seleção canadense.

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    A lesão de Koné

    O episódio aconteceu durante o segundo tempo da partida. Em uma jogada ofensiva, Ismael Koné foi atingido por trás pelo catariano Madibo e caiu imediatamente no gramado, segurando a perna esquerda.

    Madibo recebeu cartão vermelho direto pela entrada. Após perceber a gravidade do lance, o jogador do Catar demonstrou forte abalo emocional, levando as mãos à cabeça e permanecendo visivelmente chocado com o ocorrido.

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    Momento em que Koné, da seleção canadense, sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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