Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa' Seleção canadense aplicou uma goleada de 5 a 0

A goleada do Canadá por 6 a 0 em cima do Catar ganhou um momento emocionante que marcou a partida. Autor de um belo gol de falta que consolidou a goleada canadense na partida, Saliba protagonizou uma homenagem tocante ao companheiro de seleção Ismael Koné, que sofreu uma grave lesão.

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Após balançar as redes, Saliba correu para comemorar e fez o gesto do número oito com as mãos, em referência à camisa utilizada por Koné. Em seguida, levantou a camisa do companheiro diante da torcida, arrancando aplausos e emocionando torcedores e colegas de equipe.

Nathan Saliba homenageia Ismael Kone após marcar contra o Catar na Copa do Mundo. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

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A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e foi apontada por muitos como uma das imagens mais marcantes do torneio, simbolizando união e apoio em um momento difícil para a seleção canadense.

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Veja a repercussão:

imagem da copa. — cauan (@111cauan) June 18, 2026

Gigante. Que bom que o destino, mesmo que cruel, ainda tenha permitido essa homenagem do Saliba, que entrou no lugar do Koné. — FutAnimes (@Futanimes_FC) June 18, 2026

Sim, bonita e emocionante!

Futebol é isso também. — WagnerFMax (@WagnerFMax) June 18, 2026

toda copa tem sua cena

essa vai ser a cena dessa copa — Alyson 🦅 (@havelflip) June 18, 2026

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A lesão de Koné

O episódio aconteceu durante o segundo tempo da partida. Em uma jogada ofensiva, Ismael Koné foi atingido por trás pelo catariano Madibo e caiu imediatamente no gramado, segurando a perna esquerda.

Madibo recebeu cartão vermelho direto pela entrada. Após perceber a gravidade do lance, o jogador do Catar demonstrou forte abalo emocional, levando as mãos à cabeça e permanecendo visivelmente chocado com o ocorrido.

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Momento em que Koné, da seleção canadense, sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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