Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'
Seleção canadense aplicou uma goleada de 5 a 0
A goleada do Canadá por 6 a 0 em cima do Catar ganhou um momento emocionante que marcou a partida. Autor de um belo gol de falta que consolidou a goleada canadense na partida, Saliba protagonizou uma homenagem tocante ao companheiro de seleção Ismael Koné, que sofreu uma grave lesão.
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Após balançar as redes, Saliba correu para comemorar e fez o gesto do número oito com as mãos, em referência à camisa utilizada por Koné. Em seguida, levantou a camisa do companheiro diante da torcida, arrancando aplausos e emocionando torcedores e colegas de equipe.
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A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais e foi apontada por muitos como uma das imagens mais marcantes do torneio, simbolizando união e apoio em um momento difícil para a seleção canadense.
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Veja a repercussão:
imagem da copa.— cauan (@111cauan) June 18, 2026
Gigante. Que bom que o destino, mesmo que cruel, ainda tenha permitido essa homenagem do Saliba, que entrou no lugar do Koné.— FutAnimes (@Futanimes_FC) June 18, 2026
Sim, bonita e emocionante!— WagnerFMax (@WagnerFMax) June 18, 2026
Futebol é isso também.
toda copa tem sua cena— Alyson 🦅 (@havelflip) June 18, 2026
essa vai ser a cena dessa copa
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A lesão de Koné
O episódio aconteceu durante o segundo tempo da partida. Em uma jogada ofensiva, Ismael Koné foi atingido por trás pelo catariano Madibo e caiu imediatamente no gramado, segurando a perna esquerda.
Madibo recebeu cartão vermelho direto pela entrada. Após perceber a gravidade do lance, o jogador do Catar demonstrou forte abalo emocional, levando as mãos à cabeça e permanecendo visivelmente chocado com o ocorrido.
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