Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (19)? Emissora transmite apenas um jogo na data

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta sexta-feira (19), o canal irá transmitir apenas o jogo da Seleção Brasileira. O confronto entre Brasil e Haiti está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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A transmissão da emissora para a partida começa a partir das 20h30, uma hora antes do pontapé inicial, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções. No comando da cobertura estarão o narrador Everaldo Marques e os comentaristas Ana Thaís Matos, Cris Rozeira, Denilson e Junior.

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Por conta da exibição do futebol, o 'Jornal Nacional' e a novela 'Quem Ama Cuida' começam mais cedo, respectivamente às 19h30 e 19h55. No sportv, o 'Aquecimento' tem início às 19h30, sob o comando de Jader Rocha, que estará no estúdio ao lado de Erika Cristiano, Rafinha e Carlos Eduardo Lino.

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Na sequência, Luiz Carlos Jr. narra a partida, com as análises de Eric Faria e Ricardinho. Já na Ge TV, também a partir das 19h30, começa um superaquecimento com a apresentação do narrador Jorge Iggor e um time formado pelos comentaristas Luana Maluf e Jorginho Frello.

Os jornalistas Pedro Rocha e Ludi Cianci participam diretamente das ruas do Brasil, mostrando a expectativa dos torcedores antes do apito inicial. Dos Estados Unidos, Mariana Spinelli e Bruno Formiga trazem os detalhes dos arredores do estádio.

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Depois de Brasil x Haiti, na TV Globo, Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e Tamires comandam o programa 'Central da Copa'. Na sequência, em São Francisco, Turquia e Paraguai entram em campo pelo Grupo D, com transmissão da TV Globo – que excepcionalmente neste dia não exibe o 'Jornal da Globo' – e do sportv2.

Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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Para a ocasião, a equipe do Brasil segue sem o atacante Neymar. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.