logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (19)?

Emissora transmite apenas um jogo na data

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 06:10
Favorite o Lance! no Google
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta sexta-feira (19), o canal irá transmitir apenas o jogo da Seleção Brasileira. O confronto entre Brasil e Haiti está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade
  • Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo

    Balanço do Grupo A: México se classifica, e chave embola por mata-mata da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)

    Técnico do Canadá sobre lesão de Koné na Copa do Mundo: ‘Escutamos o osso quebrar’

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Dibu Martínez orienta equipe da Argentina durante estreia da Copa do Mundo contra a Argélia

    Dibu Martínez se aproxima de recorde com a Argentina na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 horas

    • ➡️ Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York

    A transmissão da emissora para a partida começa a partir das 20h30, uma hora antes do pontapé inicial, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções. No comando da cobertura estarão o narrador Everaldo Marques e os comentaristas Ana Thaís Matos, Cris Rozeira, Denilson e Junior.

    ➡️ Fala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick'

    Por conta da exibição do futebol, o 'Jornal Nacional' e a novela 'Quem Ama Cuida' começam mais cedo, respectivamente às 19h30 e 19h55. No sportv, o 'Aquecimento' tem início às 19h30, sob o comando de Jader Rocha, que estará no estúdio ao lado de Erika Cristiano, Rafinha e Carlos Eduardo Lino.

    continua após a publicidade

    Na sequência, Luiz Carlos Jr. narra a partida, com as análises de Eric Faria e Ricardinho. Já na Ge TV, também a partir das 19h30, começa um superaquecimento com a apresentação do narrador Jorge Iggor e um time formado pelos comentaristas Luana Maluf e Jorginho Frello.

    Os jornalistas Pedro Rocha e Ludi Cianci participam diretamente das ruas do Brasil, mostrando a expectativa dos torcedores antes do apito inicial. Dos Estados Unidos, Mariana Spinelli e Bruno Formiga trazem os detalhes dos arredores do estádio.

    continua após a publicidade

    Depois de Brasil x Haiti, na TV Globo, Tadeu Schmidt, Fábio Porchat e Tamires comandam o programa 'Central da Copa'. Na sequência, em São Francisco, Turquia e Paraguai entram em campo pelo Grupo D, com transmissão da TV Globo – que excepcionalmente neste dia não exibe o 'Jornal da Globo' – e do sportv2.

    Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira
    Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Brasil x Haiti

    A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Para a ocasião, a equipe do Brasil segue sem o atacante Neymar. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Copa do MundoCopa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x HaitiHá 32 minutos
    Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?Há 1 hora
    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Fora de CampoTorcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'Há 7 horas
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Copa do MundoTiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova YorkHá 7 horas
    Dadá Favatto e Carol Sorrentino durante podcast falando sobre a relação de Edmundo e Romário. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoFilhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar'Há 8 horas
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Copa do MundoPor que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?Há 8 horas

    Mais LANCE!

    Gol contra bizarro em Canadá x Catar viraliza: 'Maior pesadelo'
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick'
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'
    Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'
    Casemiro triste no jogo contra o Marrocos na Copa do Mundo
    Casemiro é cobrado na chegada da Seleção, e torcedores reagem: 'Nunca pensei'
    Taça da Copa do Mundo
    Treinador dispara contra estádio da Copa do Mundo e fala repercute: 'Não tem'
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe'
    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Cazé TV triplica alcance em relação à Copa do Mundo de 2022; veja números
    Neymar não viaja para o jogo entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo
    Neymar não viaja para Brasil x Haiti e decisão repercute: 'Só vai'
    Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Vampeta desabafa sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Nunca vi isso'
    Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.
    Mauricio Meirelles lança quadro sobre a Copa e analisa futuro de Danilo: 'Já se sabia'
    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Luxa defende preservação de Neymar: 'Brasileiro não gosta de brasileiro'
    Chelsea lançou a nova camisa para a temporada e escolheu Carlinhos Maia como um dos rostos da campanha
    Chelsea escolhe influencer brasileiro para campanha, e web se assusta: 'Por isso'