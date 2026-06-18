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AO VIVO: acompanhe Brasil e Bélgica pela Liga das Nações feminina

Seleção começa segunda semana como líder da competição

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasl x Italia na Liga das Nações 2026 (Foto: CBV)
Brasl x Italia na Liga das Nações 2026 (Foto: CBV)

A Seleção Brasileira feminina volta à quadra nesta quinta-feira (18) para enfrentar a Bélgica, às 10h (de Brasília), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em Ancara, na Turquia. Invicto na competição e líder da tabela, o Brasil busca manter os 100% de aproveitamento. Acompanhe a partida em tempo real no Lance!

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    PRÉ-JOGO:

    Sem Gabi Guimarães, essas são as 14 jogadoras do Brasil relacionadas para o confronto:

    Levantadoras: Macris e Roberta; Opostas: Kisy e Tainara; Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria; Ponteira: Júlia Bergmann; Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia; Líberos: Marcelle e Natinha

    Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto no jogo contra a Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto no jogo contra a Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
    Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

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    *horários de Brasília

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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