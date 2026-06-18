Fala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick' Treinador falou sobre mudanças em equipe para segunda rodaa da Copa do Mundo

O treinador Carlo Ancelotti declarou nesta quinta-feira (18) que a Seleção Brasileira terá mudanças para a partida contra o Haiti. O Brasil entra em campo pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasilia), na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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Durante uma entrevista com a imprensa, o técnico italiano brincou ao prever de quatro a cinco mudanças na equipe titular, que iniciou o confronto contra o Marrocos. Posteriormente, Ancelotti riu e voltou atrás, ao afirmar que teriam menos mudanças que o citado.

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— Algo vai mudar (na escalação). De quatro a cinco. Brincadeira (risos). Um pouco menos. Mas não digo — disse Carlo Ancelotti.

O cenário fez torcedores especularem sobre a possível presença de Endrick entre os titulares da Seleção Brasileira. Apesar da euforia de alguns, que reenvidicam a titularidade do atacante, de apenas 19 anos, o italiano adota calma.

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— Vou colocar o Endrick no momento correto. Ele vai ser importante, temos que esperar um pouco — afirmou o italiano sobre o assunto.

Parabéns Endrick, o banco é seu em mais um jogo. — luís (@xftbol) June 18, 2026

parabéns endrick mais um jogo no banco — joaoᶜʳᵛᵍ (@jpnabreu) June 18, 2026

Até travou na hora de responder sobre o Endrick kkkkkkk — Rafaelᶜᵉᶜ (@RaffaError) June 18, 2026

Endrick, Rayan e Igor Thiago durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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Para a ocasião, a equipe do Brasil segue sem o atacante Neymar. O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

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A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.