Emissora argentina demite apresentadora após notícia falsa sobre a morte do pai de Messi Família do jogador se pronunciou sobre o assunto posteriormente

Uma informação equivocada sobre a saúde de Jorge Horacio Messi, pai de Lionel Messi, provocou uma crise na imprensa Argentina durante a Copa do Mundo de 2026. A Luzu TV anunciou nesta quinta-feira (18) o afastamento da apresentadora Florencia Peña e de toda a produção do programa El Show del Verano após a divulgação da falsa notícia de que o pai do craque argentino havia morrido.

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O episódio aconteceu durante uma transmissão ao vivo. Em meio ao programa, Florencia interrompeu a atração para anunciar que Jorge Messi teria falecido há poucos minutos. A apresentadora chegou a dizer que Lionel Messi deixaria a concentração da seleção argentina, nos Estados Unidos, para retornar ao país e acompanhar o funeral do pai. A informação, no entanto, era falsa.

Diante da repercussão e da rápida disseminação do boato nas redes sociais, a família Messi decidiu se pronunciar publicamente. Em comunicado oficial, confirmou que Jorge Horacio enfrenta um problema de saúde e está sob cuidados médicos, mas destacou que seu estado evolui de forma positiva.

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A nota também criticou duramente a divulgação de rumores sobre um assunto considerado estritamente privado. Os familiares ainda reforçaram que apenas pessoas próximas têm informações precisas sobre a condição de Jorge Messi e pediram cautela diante de especulações.

Nota da família de Messi

"A família Messi informa que Jorge atravessa uma situação de saúde. Nesse momento, se encontra sob cuidado médico, se recuperando, e evolui favoravelmente dentro do quadro que apresenta. Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar. A família deseja esclarecer, ainda, que unicamente o núcleo mais próximo conta com informação real e precisa sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não venha da própria família e seus canais não deve ser considerada válida e verídica. Em momentos como esse, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveria ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável. Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho, respeito e preocupação recebidas e solicitamos que se preserve a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante o processo. Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e os canais correspondentes. Obrigado pela compreensão."

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Segundo a imprensa argentina, Jorge Horacio estaria internado em Buenos Aires e sua condição de saúde teria sido o motivo da emoção de Lionel Messi após a vitória da Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo. O camisa 10 chegou a chorar depois da partida, cena que repercutiu mundialmente.

A repercussão da notícia falsa gerou forte indignação entre torcedores e jornalistas argentinos, aumentando a pressão sobre a Luzu TV. Horas depois do episódio, a emissora confirmou o afastamento de Florencia Peña e dos profissionais envolvidos na checagem e divulgação da informação.

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Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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