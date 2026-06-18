Por que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo? Entenda a nova regra da Copa do Mundo 2026

A goleada sofrida por 6 a 0 para o Canadá deixou o Catar com apenas um ponto e saldo de gols de -6 no Grupo B da Copa do Mundo. Em formatos anteriores do torneio, uma situação como essa praticamente significaria eliminação antecipada. No entanto, a ampliação da competição para 48 seleções e a mudança no sistema de classificação mantêm o Catar vivo na disputa por uma vaga no mata-mata.

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Após duas rodadas, Canadá e Suíça dividem a liderança do grupo com quatro pontos cada. Os canadenses levam vantagem no saldo de gols (+6 contra +3). Já Bósnia e Catar aparecem empatados com um ponto, mas os europeus ocupam a terceira colocação por terem saldo superior (-3 contra -6).

Novo formato mantém esperança

A principal diferença em relação às Copas anteriores está na classificação. Agora, além dos dois primeiros colocados de cada grupo, também avançam para os 32 avos de final os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos da competição.

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Na prática, isso significa que terminar em terceiro lugar pode ser suficiente para seguir adiante. Por causa dessa regra, o Catar ainda depende apenas de uma combinação relativamente simples para continuar sonhando.

O que o Catar precisa fazer?

Na última rodada, a seleção catari enfrentam a Bósnia, enquanto Canadá e Suíça disputam a liderança da chave.

Se vencer a Bósnia, o Catar chegará a quatro pontos e ultrapassará o adversário na tabela. Como Canadá e Suíça já possuem quatro pontos cada, o vencedor do confronto entre eles garantirá uma das vagas diretas.

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A outra dependerá do resultado do duelo. Em caso de empate entre Canadá e Suíça, ambos avançam com cinco pontos, deixando o Catar na terceira colocação com quatro.

Mesmo que haja um vencedor em Canadá x Suíça, o Catar ainda pode terminar em terceiro lugar caso faça sua parte contra a Bósnia. Nessa situação, entraria na disputa por uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados.

Larin comemora gol marcado pelo Canadá na vitória sobre o Catar, pela Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

Saldo de gols continua importante

Embora o saldo de gols negativo pese contra os catari, ele não representa uma eliminação automática.

A seleção ainda pode reduzir a diferença diante da Bósnia e aumentar suas chances na comparação com terceiros colocados de outros grupos. Além disso, o novo regulamento da Fifa prioriza o confronto direto nos desempates dentro do grupo, antes mesmo dos critérios gerais de saldo de gols e gols marcados.

A ordem de desempate é:

1. Pontos nos confrontos diretos entre as equipes empatadas;

2. Saldo de gols nos confrontos diretos;

3. Gols marcados nos confrontos diretos;

4. Saldo de gols geral;

5. Gols marcados;

6. Fair play;

7. Ranking da Fifa.

Próximos jogos do Grupo B

A rodada decisiva do grupo terá os seguintes confrontos:

• Canadá x Suíça

• Bósnia x Catar

Os dois jogos definirão os classificados diretos e também quem seguirá na briga por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Xhaka comemora gol marcado pela Suíça contra a Bósnia, pela Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Mudança evita eliminação precoce

Se a Copa ainda utilizasse o modelo tradicional de 32 seleções, no qual apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançavam, o Catar estaria muito próximo de uma eliminação inevitável após a goleada sofrida para o Canadá.

Com a expansão para 48 equipes e a criação das vagas destinadas aos melhores terceiros colocados, a seleção do país-sede de 2022 continua com chances matemáticas de avançar, mesmo carregando o pior saldo de gols do Grupo B.

Agora, tudo passa pelo confronto direto contra a Bósnia. Uma vitória mantém vivo o sonho catari de disputar o mata-mata da Copa do Mundo.

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