Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era' Seleção canadense está aplicando uma goleada de 4 a 0

Canadá está vencendo o Catar por 4 a 0 nesta quinta-feira (18), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no entanto, uma lesão grave do volante Koné, da seleção canadense foi o que roubou a atenção da partida e assustou os torcedores.

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Quando o cronometro marcava os 5 minutos do segundo tempo, o camisa 8 recebeu uma entrada forte de Madibo e acabou quebrando a perna esquerda em um lance que gerou desespero imediato dentro de campo.

Koné recebeu assistência ainda no gramado e precisou deixar o campo após o lance. A cena provocou forte comoção entre companheiros, adversários e torcedores presentes em Vancouver.

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Veja o lance:

Ismael Koné, jogador do Canadá, sofreu uma lesão grave. pic.twitter.com/rPjgslHHax — CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 18, 2026

Nas redes sociais, torcedores se solidarizaram com a lesão do jogador e se emocionaram com a cena.

Veja a repercussão:

Forte demais. Torcendo pra ele. — Canarinho do Furo (@canarinhodofuro) June 18, 2026

Que lance triste. Acabou o sonho em um lance totalmente normal😭 — Thiago Flopado (@thiagoam1903) June 18, 2026

Que fatalidade.

Pra quem sofreu e pra quem fez a falta, sem intenção — Flafestejar (@flafestejar) June 18, 2026

O melhor jogador do Canadá pqp cara, já era oitavas pra eles — zeca (@Andre762164) June 18, 2026

Cara. Que loucura. Não foi tesoura nem nada. — TETRACAMPEÃO DA LIBERTADORES ⚫🔴 (@EmersonJun69111) June 18, 2026

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Tudo sobre Canadá x Qatar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Canadá 🆚 Qatar

Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo B

📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá

📺 Onde assistir: CazéTV

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