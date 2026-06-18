Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'
Seleção canadense está aplicando uma goleada de 4 a 0
Canadá está vencendo o Catar por 4 a 0 nesta quinta-feira (18), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no entanto, uma lesão grave do volante Koné, da seleção canadense foi o que roubou a atenção da partida e assustou os torcedores.
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Quando o cronometro marcava os 5 minutos do segundo tempo, o camisa 8 recebeu uma entrada forte de Madibo e acabou quebrando a perna esquerda em um lance que gerou desespero imediato dentro de campo.
Koné recebeu assistência ainda no gramado e precisou deixar o campo após o lance. A cena provocou forte comoção entre companheiros, adversários e torcedores presentes em Vancouver.
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Veja o lance:
Ismael Koné, jogador do Canadá, sofreu uma lesão grave. pic.twitter.com/rPjgslHHax— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 18, 2026
Nas redes sociais, torcedores se solidarizaram com a lesão do jogador e se emocionaram com a cena.
Veja a repercussão:
Forte demais. Torcendo pra ele.— Canarinho do Furo (@canarinhodofuro) June 18, 2026
Que lance triste. Acabou o sonho em um lance totalmente normal😭— Thiago Flopado (@thiagoam1903) June 18, 2026
Que fatalidade.— Flafestejar (@flafestejar) June 18, 2026
Pra quem sofreu e pra quem fez a falta, sem intenção
O melhor jogador do Canadá pqp cara, já era oitavas pra eles— zeca (@Andre762164) June 18, 2026
Cara. Que loucura. Não foi tesoura nem nada.— TETRACAMPEÃO DA LIBERTADORES ⚫🔴 (@EmersonJun69111) June 18, 2026
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✅ FICHA TÉCNICA
Canadá 🆚 Qatar
Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo B
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá
📺 Onde assistir: CazéTV
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