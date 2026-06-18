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Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'

Seleção canadense está aplicando uma goleada de 4 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 20:39
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Canadá está vencendo o Catar por 4 a 0 nesta quinta-feira (18), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no entanto, uma lesão grave do volante Koné, da seleção canadense foi o que roubou a atenção da partida e assustou os torcedores.

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  • Lance!

    Canadá x Catar: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
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  • Escudos de Canadá e Catar para Palpites na Copa do Mundo

    Canadá x Catar Palpite – Análises e odds (18/06)

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    Quando o cronometro marcava os 5 minutos do segundo tempo, o camisa 8 recebeu uma entrada forte de Madibo e acabou quebrando a perna esquerda em um lance que gerou desespero imediato dentro de campo.

    Koné recebeu assistência ainda no gramado e precisou deixar o campo após o lance. A cena provocou forte comoção entre companheiros, adversários e torcedores presentes em Vancouver.

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    Veja o lance:

    Nas redes sociais, torcedores se solidarizaram com a lesão do jogador e se emocionaram com a cena.

    Veja a repercussão:

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    Tudo sobre Canadá x Qatar (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Qatar
    Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo B

    📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: BC Place, em Vancouver, Canadá
    📺 Onde assistir: CazéTV

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