Casemiro é cobrado na chegada da Seleção, e torcedores reagem: 'Nunca pensei' Jogador é um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira viajou à Filadélfia nesta quinta-feira (18) para enfrentar o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Na chegada da delegação ao hotel, Casemiro, volante do Manchester United, foi um dos jogadores mais cobrados pelos torcedores presentes no local.

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Ao deixar o ônibus, o meio-campista ouviu gritos que exigiam que corresse mais. O motivo da insatisfação foi a atuação do jogador no empate do Brasil contra o Marrocos na estreia da equipe no torneio; o camisa 5 esteve entre os nomes mais criticados por seu desempenho considerado abaixo do ideal.

A cobrança sobre Casemiro antes do jogo decisivo contra o Haiti repercutiu nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Nunca pensei que na seleção ia haver cobrança igual a clube kkkkkkkkkk — João marcos3 (@j_marcos2209) June 18, 2026

Kkkk TA VIRANDO TIME DE VERDADE

Nao sei qtos anos eu nao vejo torcedor cobrar a selecao de vdd.

Se tivessemos cobrado em 2014, quem sabe — Pri 🏴 (@notherefascist) June 18, 2026

a torcida: "bora fazer o mínimo, casemiro" — scusa se ti amo ™️ (@cafeinadocafe) June 18, 2026

Torcedor não perdoa nem na porta do hotel. — Canarinho do Furo (@canarinhodofuro) June 18, 2026

Tem que começar a fazer isso mesmo



Cobrar em todos os lugares

A seleção está 24 anos sem copa

Quem tiver vestindo a camisa e nao jogar bola vai ser cobrado na porte de qualquer hotel — Rizy (@scoutfutn) June 18, 2026

Casemiro é um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti no elenco da Seleção Brasileira da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Neymar em Nova Jersey e fora de Brasil x Haiti

Neymar ficou em Nova Jersey e não estará com a delegação no jogo contra o Haiti. A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

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Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

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A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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