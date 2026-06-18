Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York Polícia prendeu suspeito

A tarde desta quinta-feira (18) foi marcada por um momento de pânico na Times Square, principal rua da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, sede da Copa do Mundo de 2026. Tiros foram ouvidos na região, o que gerou uma correria generalizada entre as pessoas que estavam no local. A polícia prendeu um suspeito.

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O momento de pânico foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Nos registros é possível ouvir uma série de disparos e uma confussão generalizada.

O Departamento de Polícia de Nova York informou que o incidente aconteceu por volta das 16h30 (de Brasília) no cruzamento da Avenida Wes 44th com a 7ª Avenida. De acordo com o relatório das autoridades estadunidenses, oficiais chegaram na região e identificaram um suspeito e apreenderam uma arma de fogo.

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Até o momento da publicação desta matéria, ainda não se sabe o que teria gerado o incidente. A cidade de Nova York é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, e por isto, tem recebido turistas do mundo inteiro, sendo um dos pontos de encontro a própria Times Square.

Seleção Brasileira jogou recentemente em Nova York

Nova York/Nova Jersey está sendo a sede da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A equipe Canarinho estreou no torneio, com um empate diante do Marrocos, no MetLife Stadium, localizado na região.

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O Brasil está situado no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao New York Red Bulls. As instalações estão localizadas em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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