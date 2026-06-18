logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York

Polícia prendeu suspeito

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 22:50
Favorite o Lance! no Google
Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A tarde desta quinta-feira (18) foi marcada por um momento de pânico na Times Square, principal rua da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, sede da Copa do Mundo de 2026. Tiros foram ouvidos na região, o que gerou uma correria generalizada entre as pessoas que estavam no local. A polícia prendeu um suspeito.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Seleção Brasileira chega a hotel na Filadélfia e é recepcionada por torcedores

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas
  • Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira

    Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: ‘Ele sabe’

    Fora de Campo
    Há 3 horas
  • Lance!

    Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva

    Futebol Feminino
    Há 5 horas

    • ➡️ Filhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar'

    O momento de pânico foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Nos registros é possível ouvir uma série de disparos e uma confussão generalizada.

    O Departamento de Polícia de Nova York informou que o incidente aconteceu por volta das 16h30 (de Brasília) no cruzamento da Avenida Wes 44th com a 7ª Avenida. De acordo com o relatório das autoridades estadunidenses, oficiais chegaram na região e identificaram um suspeito e apreenderam uma arma de fogo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Por que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?

    Até o momento da publicação desta matéria, ainda não se sabe o que teria gerado o incidente. A cidade de Nova York é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, e por isto, tem recebido turistas do mundo inteiro, sendo um dos pontos de encontro a própria Times Square.

    Seleção Brasileira jogou recentemente em Nova York

    Nova York/Nova Jersey está sendo a sede da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A equipe Canarinho estreou no torneio, com um empate diante do Marrocos, no MetLife Stadium, localizado na região.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    O Brasil está situado no Centro de Treinamento Columbia Park, pertencente ao New York Red Bulls. As instalações estão localizadas em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira
    Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Dibu Martínez orienta equipe da Argentina durante estreia da Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoDibu Martínez se aproxima de recorde com a Argentina na Copa do MundoHá 38 minutos
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do MundoQuem é o jogador do Canadá que quebrou a perna na Copa do Mundo?Há 1 hora
    Copa do MundoCanadá x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do MundoHá 1 hora
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Copa do MundoPor que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?Há 1 hora
    Vini Jr e Gabriel Magalhães em preparação para Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Seleção BrasileiraGabriel Magalhães cobra reação e destaca conversa interna da SeleçãoHá 1 hora
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoFala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Larin comemora gol marcado pelo Canadá na vitória sobre o Catar, pela Copa do Mundo
    Balanço do Grupo B: Canadá e Suíça vencem e se aproximam de classificação na Copa do Mundo
    Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Escócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Ancelotti e Endrick durante treino da Seleção Brasileira
    Ancelotti: 'Endrick é outra coisa, é um talento extraordinário'
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'
    Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
    Funcionário do Azteca é preso acusado de alugar credencial para a Copa do Mundo
    Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'
    Imagem forte: Koné quebra a perna na vitória do Canadá pela Copa do Mundo
    Ancelotti destaca o que o Brasil precisa melhorar e diz que já definiu escalação: 'Futebol não tem segredo'
    Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Balanço dos craques na Copa do Mundo: Messi se destaca e Cristiano Ronaldo decepciona
    Casemiro triste no jogo contra o Marrocos na Copa do Mundo
    Casemiro é cobrado na chegada da Seleção, e torcedores reagem: 'Nunca pensei'
    Estados Unidos e Austrália se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Estados Unidos x Austrália: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Pierrot, atacante do Haiti projeta duelo contra o Brasil. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Atacante do Haiti proteja duelo contra o Brasil: 'Temos que dificultar'
    Dzeko entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Dzeko atinge marca histórica em derrota da Bósnia para a Suíça na Copa