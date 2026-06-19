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Copa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x Haiti

Time de Ancelotti precisa vencer para sonhar com primeiro lugar no grupo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/06/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

O Brasil entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 19 (de Brasília), para enfrentar o Haiti. Após empatar na estreia com Marrocos, os comandados de Ancelotti precisam buscar a vitória para alcançar o primeiro lugar do grupo.

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    O Lance! consultou o canal de Athael Arcanjo, no Youtube, para saber quem vence o jogo. De acordo com o cartomante, a Seleção Brasileira irá vencer a partida.

    O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil contra Marrocos
    O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil contra Marrocos (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Neymar cortado do duelo contra o Haiti

    Texto de Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

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    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.
    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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