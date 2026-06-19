IA aponta resultado surpreendente em Brasil x Haiti na Copa do Mundo Seleção Brasileira precisa da vitória a qualquer custo

O Brasil vai enfrentar o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), e busca sua primeira vitória no Mundial. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou um resultado surpreendente no duelo.

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Apesar do favoritismo brasileiro e da necessidade de vencer, a previsão do ChatGPT apontou empate por 2 a 2 entre Brasil e Haiti na segunda rodada. A bola vai rolar às 21h30 (Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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De acordo com a inteligência artificial, o Brasil sairá na frente do Haiti no duelo. Matheus Cunha abrirá o placar com a perna direita, mas minutos depois Bellegarde vai empatar. Na segunda etapa, o camisa 10 haitiano vai fazer mais um, e a Seleção Brasileira deixará tudo igual com Endrick, dando números finais ao jogo.

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Brasil e Haiti vão se enfrentar na Copa do Mundo (Foto: Arte: Lance!/Imago)

Entenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o Haiti

Quando a Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo, no Maracanã, ainda antes do embarque para os Estados Unidos, muita gente enxergou apenas mais um teste protocolar no calendário. Mas a escolha do adversário pelo departamento de Seleções Masculinas da CBF — comandado por Rodrigo Caetano — esteve longe de ser aleatória.

Nos bastidores da preparação brasileira, a ideia era expor o time de Carlo Ancelotti a características que seriam encontradas dias depois na fase de grupos do Mundial. E, neste aspecto, o Panamá (que ocupa a 34ª posição no ranking da Fifa) cumpria um papel importante: representar o estilo de futebol frequentemente encontrado na América Central e no Caribe, região da qual faz parte o Haiti (83º na lista da entidade), adversário do Brasil (6º no ranking da federação) na próxima sexta-feira, na Filadélfia.

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Não se trata de afirmar que Panamá e Haiti são seleções gêmeas ou que atuam exatamente da mesma maneira. As diferenças existem e são significativas. O Panamá atual, por exemplo, desenvolveu um modelo de jogo mais organizado com a bola nos pés, fruto do trabalho realizado nos últimos anos. Já o Haiti costuma apostar mais na velocidade, na força física e nos ataques verticais.