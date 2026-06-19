logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

IA aponta resultado surpreendente em Brasil x Haiti na Copa do Mundo

Seleção Brasileira precisa da vitória a qualquer custo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

O Brasil vai enfrentar o Haiti na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), e busca sua primeira vitória no Mundial. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou um resultado surpreendente no duelo.

continua após a publicidade
  • Endrick e Danilo no treino da Seleção Brasileira

    Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: ‘Herói’

    Fora de Campo
    Há 1 dia
  • Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo

    Ronaldo aponta melhor jogador da história: ‘Hora do mundo aceitar’

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)

    Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: ‘Não faz sentido’

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • Apesar do favoritismo brasileiro e da necessidade de vencer, a previsão do ChatGPT apontou empate por 2 a 2 entre Brasil e Haiti na segunda rodada. A bola vai rolar às 21h30 (Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    ➡️Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa

    De acordo com a inteligência artificial, o Brasil sairá na frente do Haiti no duelo. Matheus Cunha abrirá o placar com a perna direita, mas minutos depois Bellegarde vai empatar. Na segunda etapa, o camisa 10 haitiano vai fazer mais um, e a Seleção Brasileira deixará tudo igual com Endrick, dando números finais ao jogo.

    continua após a publicidade
    Brasil x Haiti: Palpites, análise e odds
    Brasil e Haiti vão se enfrentar na Copa do Mundo (Foto: Arte: Lance!/Imago)

    Entenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o Haiti

    Quando a Seleção Brasileira goleou o Panamá por 6 a 2 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo, no Maracanã, ainda antes do embarque para os Estados Unidos, muita gente enxergou apenas mais um teste protocolar no calendário. Mas a escolha do adversário pelo departamento de Seleções Masculinas da CBF — comandado por Rodrigo Caetano — esteve longe de ser aleatória.

    Nos bastidores da preparação brasileira, a ideia era expor o time de Carlo Ancelotti a características que seriam encontradas dias depois na fase de grupos do Mundial. E, neste aspecto, o Panamá (que ocupa a 34ª posição no ranking da Fifa) cumpria um papel importante: representar o estilo de futebol frequentemente encontrado na América Central e no Caribe, região da qual faz parte o Haiti (83º na lista da entidade), adversário do Brasil (6º no ranking da federação) na próxima sexta-feira, na Filadélfia.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em gols de Brasil x Haiti! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Não se trata de afirmar que Panamá e Haiti são seleções gêmeas ou que atuam exatamente da mesma maneira. As diferenças existem e são significativas. O Panamá atual, por exemplo, desenvolveu um modelo de jogo mais organizado com a bola nos pés, fruto do trabalho realizado nos últimos anos. Já o Haiti costuma apostar mais na velocidade, na força física e nos ataques verticais.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção Brasileira
    Fora de CampoPara quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira?Há 32 minutos
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Fora de CampoSaiba as equipes de transmissão da Globo, SBT e CazéTV para Brasil x HaitiHá 1 hora
    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)
    Copa do MundoTorcedores projetam goleada em Brasil x Haiti na Copa do Mundo: 'Eu cravo!'Há 1 hora
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (19)?Há 2 horas
    Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Copa do MundoCopa do Mundo: vidente crava vencedor de Brasil x HaitiHá 2 horas
    Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'
    Torcedores do Brasil fazem festa na Times Square antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
    Tiros geram momento de pânico na Times Square, em Nova York
    Dadá Favatto e Carol Sorrentino durante podcast falando sobre a relação de Edmundo e Romário. (Foto: Reprodução)
    Filhas de Edmundo e Romário revelam tensão entre os ex-jogadores: 'Vai apanhar'
    Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
    Por que o Catar ainda tem chances de se classificar mesmo com -6 de saldo?
    Gol contra bizarro em Canadá x Catar viraliza: 'Maior pesadelo'
    Ancelotti em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Fala de Ancelotti antes de Brasil x Haiti agita torcedores: 'Parabéns, Endrick'
    Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Homenagem em Canadá x Catar para Koné emociona: 'Imagem da Copa'
    Volante da seleção canadense sofre lesão forte na partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'
    Casemiro triste no jogo contra o Marrocos na Copa do Mundo
    Casemiro é cobrado na chegada da Seleção, e torcedores reagem: 'Nunca pensei'
    Taça da Copa do Mundo
    Treinador dispara contra estádio da Copa do Mundo e fala repercute: 'Não tem'
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe'
    Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
    Cazé TV triplica alcance em relação à Copa do Mundo de 2022; veja números
    Neymar não viaja para o jogo entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo
    Neymar não viaja para Brasil x Haiti e decisão repercute: 'Só vai'