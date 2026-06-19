Para quais clubes torcem os jogadores da Seleção Brasileira? Confira os clubes do coração dos atletas convocados

A paixão pelo futebol não fica apenas dentro de campo. Assim como milhões de brasileiros, os jogadores da Seleção Brasileira também carregam seus clubes do coração e, em muitos casos, nunca esconderam suas preferências. Portanto, para conhecer melhor os craques que representam o Brasil, confira os clubes do coração dos jogadores que estarão na Copa do Mundo.

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Entre os convocados, há torcedores de equipes dos mais diversos cantos do país. Alguns defendem os mesmos clubes pelos quais torciam na infância, enquanto outros criaram laços ainda mais fortes com as equipes que ajudaram a revelar seus talentos.

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Confira os times de coração dos jogadores da Seleção Brasileira:

Goleiros

Alisson – Internacional

Titular da Seleção Brasileira, Alisson Becker nunca escondeu sua ligação com o Internacional. Revelado pelo clube gaúcho, o goleiro iniciou sua carreira profissional no Colorado e mantém uma forte identificação com a equipe. A paixão pelo Inter também é compartilhada pelo irmão mais velho, Muriel, que atuou pelo clube.

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Alisson comemora classificação no Campeonato Gaúcho de 2015, após Inter vencer o Cruzeiro-RS nos pênaltis (Foto: Reprodução)

Ederson – São Paulo

Atualmente no Fenerbahçe, Ederson revelou que sua torcida mudou ao longo da vida. Segundo o goleiro, o pai tentava fazê-lo vascaíno durante a infância, mas posteriormente passou a torcer pelo Palmeiras. Quando ingressou nas categorias de base do São Paulo, acabou adotando o clube paulista como seu time do coração.

Defensores

Alex Sandro – Flamengo

Embora tenha crescido com influência são-paulina por causa do pai, Alex Sandro revelou que sua família é majoritariamente flamenguista. Atualmente, o lateral se declara torcedor do Flamengo.

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Bremer – Atlético-MG

O defensor da Juventus já afirmou ter um carinho especial pelo Atlético-MG, clube onde ganhou projeção nacional. O jogador também já demonstrou simpatia pelo Bahia, equipe de seu estado natal.

Danilo – Flamengo

Nascido em Minas Gerais, Danilo é torcedor declarado do Flamengo. O defensor já revelou que toda a sua família é rubro-negra e que acompanhava o clube desde criança.

Douglas Santos – Náutico

Douglas Santos construiu uma forte identificação com o Náutico, clube que abriu as portas para sua carreira profissional. O lateral frequentemente relembra a importância do Timbu em sua trajetória e mantém uma relação de carinho com a equipe pernambucana.

Gabriel Magalhães – Corinthians

O zagueiro do Arsenal é torcedor assumido do Corinthians. Ao longo dos anos, Gabriel já foi visto acompanhando partidas do clube e mantém forte identificação com o time paulista.

Ibañez – Grêmio

Natural da Serra Gaúcha, Ibañez nunca escondeu sua paixão pelo Grêmio. O defensor inclusive já manifestou o desejo de vestir a camisa tricolor em algum momento da carreira.

Marquinhos – Corinthians

Capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos é torcedor do Corinthians. O zagueiro chegou ao clube ainda criança, passou por todas as categorias de base e foi revelado profissionalmente pelo time do Parque São Jorge.

Marquinhos, na época zagueiro do Corinthians, torce para o Timão (Foto: Reprodução)

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Vasco

Nascido em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Bruno Guimarães é torcedor declarado do Vasco da Gama. Apesar da ligação com o clube carioca, o volante também mantém grande carinho pelo Athletico-PR, equipe que o projetou nacionalmente.

Casemiro – Corinthians

Embora tenha sido revelado pelo São Paulo, Casemiro era torcedor do Corinthians na infância. A revelação foi feita por Nilton Moreira, um de seus primeiros treinadores.

Fabinho – São Paulo

Revelado pelo Fluminense, Fabinho contou em entrevista que torcia para o São Paulo quando era criança, principalmente por causa da admiração pelo ex-goleiro Rogério Ceni.

Lucas Paquetá – Flamengo

Também da base e torcedor assumido desde criança, Lucas Paquetá é rubro-negro. Apaixonado pelo clube, o meio-campista teve um vídeo viralizado pela torcida no qual, em 2011, ele cantava uma versão de um funk feito em homenagem aos jogadores do Flamengo da época.

Bonde do mengão sem Freio, ao som de Lucas Paqueta pic.twitter.com/pkumTkGBUc — SRN (@SRN1895) June 29, 2018

Atacantes

Endrick – Palmeiras

Uma das principais promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, Endrick sempre declarou sua paixão pelo Palmeiras, clube onde foi revelado e conquistou destaque antes de seguir para a Europa.

Gabriel Martinelli – Corinthians

O atacante Gabriel Martinelli torce para o Corinthians. O jogador nunca escondeu sua paixão pelo clube, onde deu os primeiros passos jogando futsal e futebol de campo na base entre os 6 e 13 anos de idade. Ele já revelou inclusive o sonho de encerrar sua carreira vestindo a camisa do Timão.

Igor Thiago – Cruzeiro

O atacante tem forte ligação com o Cruzeiro, clube onde iniciou sua trajetória no futebol profissional e pelo qual já demonstrou carinho em diversas oportunidades.

Luiz Henrique – Fluminense e Botafogo

Luiz Henrique costuma evitar escolher apenas um clube. O atacante afirma ter enorme carinho tanto pelo Fluminense, que o revelou, quanto pelo Botafogo, onde viveu momentos marcantes e conquistou títulos.

Matheus Cunha – Botafogo-PB

Natural da Paraíba, Matheus Cunha se declara torcedor do Botafogo-PB. O atacante também já demonstrou carinho pelo Vasco da Gama e afirmou que gostaria de atuar em São Januário no futuro.

Neymar – Santos

Apesar de possuir fotos de infância com camisas de diferentes clubes, Neymar consolidou sua identificação com o Santos ao longo da carreira e se declara torcedor da equipe que o revelou para o mundo.

Raphinha – Internacional

Hoje torcedor assumido do Internacional, Raphinha já revelou que, quando criança, simpatizava com o Grêmio por causa da idolatria por Ronaldinho Gaúcho. Com o passar dos anos, assumiu a tradição colorada de sua família.

Rayan – Vasco

Revelado pelas categorias de base do Vasco da Gama, Rayan é torcedor declarado do clube de São Januário e mantém forte identificação com a torcida cruzmaltina.

Vini Jr. – Flamengo

Cria do Flamengo, Vini Jr. nunca escondeu sua paixão pelo clube carioca. O atacante do Real Madrid frequentemente manifesta sua torcida nas redes sociais e acompanha jogos do Rubro-Negro sempre que possível.

Vini Jr é Flamengo desde pequeno (Reprodução/FlamengoEn)

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Qual clube tem mais torcedores na Seleção?

Entre os convocados com torcida confirmada, Flamengo e Corinthians aparecem como os clubes mais representados no elenco da Seleção Brasileira.

Pelo lado rubro-negro estão Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Vini Jr. Já o Corinthians conta com Gabriel Magalhães, Marquinhos e Casemiro, que torcia para o clube na infância.

A lista ainda reúne representantes de Internacional, Vasco, Palmeiras, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Cruzeiro, Náutico e outros clubes que marcaram a trajetória dos atletas convocados.

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