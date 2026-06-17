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'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulso

Atacante argentino soma três cartões vermelhos em toda carreira

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/06/2026 08:31
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Seleção Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0 nesta terça-feira (17), em Kansas City, nos Estados Unidos com um hat-trick de Lionel Messi, mas o atacante chegou a quase ser expulso durante o duelo. Além de garantir três gols na vitória e o triunfo para a Argentina, Messi igualou o alemão Klose como maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols.

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    Messi poderia ter sido expulso em partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Messi poderia ter sido expulso em partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Especialista analisa lance que Messi poderia ser expulso

    Aos 30 minutos da etapa inicial, com o placar em 1 a 0 para a Argentina, Messi cometeu falta no zagueiro argelino Mandi, onde poderia ter sido expulso. O atacante argentino errou passe no campo ofensivo, e o defensor protegeu a posse sob pressão e iniciava contra-ataque quando foi atingido por uma solada do camisa 10. O pé esquerdo de Messi acertou a panturrilha direita do zagueiro.

    Os jogadores argelinos pediram cartão vermelho para o atacante. O árbitro polonês Szymon Marciniak assinalou a infração. Não aplicou punição disciplinar ao jogador.

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    O comentarista de arbitragem dos canais Globo, PC Oliveira, avaliou o lance e destacou a ausência de uma força, evidenciando a não aplicação do cartão vermelho para o atacante argentino:

    - A entrada foi para cartão amarelo. Temerária, que de acordo com a regra é quando o jogador realiza uma ação sem levar em conta a consequência ou o risco para o adversário. Intensidade média. Não houve força excessiva para cartão vermelho - disse PC.

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    Mandi demonstrou sentir fortes dores após o contato. O zagueiro argelino solicitou a expulsão do adversário. Manifestou irritação quando a arbitragem determinou a continuidade do jogo sem consultar o VAR.

    O confronto marcou a abertura da participação de Argentina e Argélia no Grupo J do Mundial. Messi disputa sua sexta Copa do Mundo, além de declarar o camisa 10 do Inter Miami como maior artilheiro das Copas, Messi também se torna o jogador com mais edições do torneio disputadas.

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