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Hakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estupro

Jogador é o principal destaque da seleção do Marrocos, adversária da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 08:50
Atualizado há 1 minutos
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Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)

Nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo com a seleção de Marrocos, Achraf Hakimi voltou ao centro das atenções fora de campo. Na madrugada desta sexta-feira (19), pelo horário de Brasília, o lateral-direito se pronunciou nas redes sociais após a Justiça francesa rejeitar o recurso apresentado por sua defesa e confirmar que ele irá a julgamento por acusação de estupro.

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    A decisão foi tomada pela Câmara de Instrução do Tribunal de Apelação de Versalhes, que manteve o entendimento da primeira instância e encaminhou o jogador do Paris Saint-Germain ao tribunal criminal departamental de Hauts-de-Seine.

    O caso teve início em fevereiro de 2023, quando uma jovem acusou Hakimi de agressão sexual. Desde então, o atleta nega qualquer irregularidade e sustenta sua inocência.

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    Poucas horas após a decisão da Corte, Hakimi publicou uma longa mensagem em suas redes sociais. Sem citar detalhes do processo, afirmou sentir que foi tratado de forma diferente por ser uma figura pública e disse esperar pelo julgamento para apresentar sua versão dos fatos.

    — A Justiça olhou nos meus olhos e disse: "Se você não fosse conhecido, nunca teria havido um caso". Optei por permanecer em silêncio durante anos. Pensei que manter minha dignidade, ser paciente e confiar na Justiça permitiria que as decisões corretas fossem tomadas. Hoje, uma história que não é minha está sendo contada, em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Estou esperando por este julgamento desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente poderei falar — escreveu em sua conta pessoal.

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    Hakimi na Copa do Mundo

    Hakimi segue à disposição da seleção marroquina para a sequência da Copa do Mundo enquanto aguarda a definição da data do julgamento na França. O jogador, de 27 anos, é um dos principais nomes da equipe africana e esteve em campo na estreia de Marrocos no torneio.

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