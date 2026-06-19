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Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (19)?

Seleção Brasileira agora joga contra o Haiti

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/06/2026 05:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)
Ex-atleta retornará a comentar uma Copa do Mundo após 12 anos (Foto: Reprodução/GalvãoFC)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira.

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    Nesta sexta-feira (19), o SBT transmite a partida entre Brasil x Haiti, pela segunda fase da Copa do Mundo. Galvão Bueno narra o confronto ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Alexandre Pato. A cobertura conta ainda com Mauro Naves, André Hernan e João Venturi acompanhando toda a movimentação das duas seleções e das torcidas diretamente do estádio.

    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

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    Neymar cortado do duelo contra o Haiti

    Texto de Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

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    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

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