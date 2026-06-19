Mãe de Endrick se emociona ao relembrar trajetória do filho e exalta maturidade antes da paternidade Ao L!, Cíntia Ramos abre o coração sobre a caminhada do atacante até a Copa do Mundo e destaca sua responsabilidade desde a infância

Há entrevistas em que as respostas ultrapassam o futebol. Ao falar sobre Endrick, Cíntia Ramos não recorda apenas gols, títulos ou a convocação para a Copa do Mundo. A mãe do atacante da Seleção Brasileira revisita uma trajetória marcada por renúncias, mudanças de cidade, cobranças e sonhos compartilhados. Em conversa com o Lance!, durante a Copa do Mundo, ela se emocionou ao relembrar o caminho percorrido pelo filho até o maior palco do futebol mundial.

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Hoje, aos 19 anos, Endrick vive um dos momentos mais importantes da carreira. Disputa a Copa do Mundo, atua no futebol europeu e se prepara para uma nova fase da vida: a chegada do primeiro filho. Para Cíntia, no entanto, o maior orgulho não está apenas nas conquistas dentro de campo, mas no homem que o atacante se tornou.

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Da ansiedade da arquibancada ao orgulho de ver o filho na Copa

Mesmo após tantos anos acompanhando a carreira do filho, Cíntia admite que a emoção dentro de campo não diminuiu. A preocupação que começou ainda na infância de Endrick segue a mesma.

— Nervosa eu fico desde que ele tinha quatro anos de idade e entrou em campo pela primeira vez. Sempre existe aquele medo de contusão, de lesão. Eu fico orando, pedindo a Deus que livre meu filho e todos os jogadores de qualquer problema — contou Cíntia ao Lance!.

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Cíntia ao lado de Endrick na época que o jovem jogava na base do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)

— Durante a partida, fico naquela expectativa. Às vezes vejo um lance e já penso: "Solta essa bola!", "Cuidado!". Quando vejo dois adversários chegando, bate aquele desespero. Ainda hoje sou ansiosa. Tenho receio de que alguma coisa aconteça. Desde pequeno, ele sempre foi muito aguerrido, sempre gostou de partir para cima dos adversários. Por isso, eu sempre me preocupava. Quando acontece uma falta, muitas vezes eu cubro os olhos ou abaixo a cabeça. E não é apenas com ele. Quando qualquer jogador cai no gramado, até mesmo um adversário, eu fico preocupada. Penso: "Meu Deus, será que está tudo bem?". Mas é isso. A gente assiste, espera e acredita que Deus está no controle de todas as coisas — completou.

A maturidade que veio antes da fama

Uma das marcas de Endrick desde os tempos de Palmeiras é a maturidade. Cercado de expectativas desde muito cedo, o atacante raramente se envolveu em polêmicas. Para Cíntia, isso nasce diretamente da forma como a família conduziu o sonho e, principalmente, da presença constante dela nesse processo desde a mudança de Brasília para São Paulo, quando passou a acompanhar de perto cada decisão, cada escolha e cada passo do filho.

— Sim, ele sempre foi muito centrado. Nós sempre procuramos mostrar a ele as coisas de uma forma mais séria, porque viemos para São Paulo em busca de um sonho. Durante muito tempo fomos apenas eu e ele. Eu dizia: "Filho, nós saímos de Brasília para você correr atrás desse sonho. Você precisa ter disciplina. Se agir como todo mundo, será apenas mais um. Precisa ser diferente — disse.

Endrick com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal/Endrick)

— Sempre fui uma mãe que pegou muito no pé. Ele dizia: "Nossa, mãe, a senhora pega muito no meu pé". E eu respondia: "Faço isso porque quero o melhor para você". Mas ele sempre foi muito obediente, respeitoso e receptivo aos conselhos. O Hendrick sempre foi mais quieto. Então eu acabava falando bastante. Às vezes ele dizia: "Mãe, a senhora já falou isso". E eu respondia: "Vou falar de novo" — complementou.

Próximo capítulo: Endrick pai

Se a carreira avançou em ritmo acelerado, fora de campo a vida de Endrick também ganhou novos capítulos. Prestes a se tornar pai, ele vive uma fase inédita na vida pessoal. Cíntia conta que a notícia foi recebida com muita alegria pela família e afirma acreditar que o filho está preparado para assumir essa nova responsabilidade.

— O Endrick e a Gabi [Gabriely Miranda, esposa de Endrick] compartilharam essa alegria conosco, e nós ficamos muito felizes. São muitas bênçãos acontecendo em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso e fiel conosco. Ser pai era um dos grandes sonhos dele. Apesar dessa carinha de menino que ele ainda tem, meu filho já se tornou um homem muito responsável. Eu acredito que ele vai exercer essa responsabilidade da paternidade com muita naturalidade. Tenho certeza de que será um excelente pai.

A notícia foi divulgada por Gabriely Miranda, esposa de Endrick, nas redes sociais, no início de abril. À época, o atacante ainda não sabia se estaria entre os convocados para a Copa do Mundo.

Irmãos Noah e Endrick: uma amizade que resiste à distância

Ao falar sobre Noah Gael, o caçula da família, Cíntia muda o tom e sorri. O menino, que completou 7 anos em maio, mantém uma relação muito próxima com o irmão mais velho, mesmo morando em outro continente. Para ela, a distância nunca enfraqueceu o vínculo.

— Inclusive, eu estava comentando com o Endrick como o irmão dele está inteligente e esperto. Mesmo à distância, eles mantêm uma relação muito próxima. Conversam por áudio, por vídeo e estão sempre em contato. Mesmo morando longe um do outro, nós em São Paulo e o Endrick na Europa, eles conseguem manter uma conexão muito forte. É realmente muito bonito ver o amor que um sente pelo outro.

Com o irmão no maior palco do futebol mundial, Noah acompanha de perto a Copa do Mundo. Nos próximos dias, ele deve viajar com a família para assistir ao terceiro jogo da Seleção, contra a Escócia, embora ainda não saiba exatamente o que o espera.

— O Noah falou para ele que queria vê-lo fazendo gol, queria vê-lo jogando, comemorando. É muito bonito acompanhar esse carinho entre os dois. Inclusive, ele já comentou algumas vezes: "Tem Copa do Mundo e eu não vou". Mas ele vai, sim. Em nome de Jesus, ele vai — comentou.

Irmão Endrick e Noah (Foto: Arquivo pessoal)

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'Tenho muito orgulho': o desabafo emocionado de uma mãe e um recado a tantos outros

Ao fim da entrevista, a mãe de Endrick é convidada a olhar para trás e comparar o menino que sonhava em ser jogador com o homem que hoje disputa uma Copa do Mundo. A resposta vem pausada, carregada de emoção.

— Eu lembro dele pequenininho e olho para o homem que ele se tornou hoje. Vejo um pai de família, um homem responsável e um filho maravilhoso. Tenho muito orgulho dele. Muito orgulho mesmo.

Em seguida, deixa uma mensagem que vai além da própria história e se estende a outros pais que acompanham os sonhos dos filhos.

— É importante acreditar nos sonhos dos filhos, acompanhá-los e ajudá-los a seguir em frente. Porque, lá na frente, é muito melhor olhar para trás e dizer: "Eu tentei" do que viver com o arrependimento de não ter tentado."

E, já tomada pela emoção, encerra com uma declaração que sintetiza toda a trajetória.