Rizek discorda de Ancelotti e dispara sobre substituto de Wesley: 'Prefiro'

A decisão de Carlo Ancelotti de convocar Éderson para a vaga de Wesley na Seleção Brasileira não agradou a todos. Neste domingo (7), o jornalista André Rizek voltou a comentar o assunto e revelou que teria escolhido outro jogador para substituir o lateral-direito cortado da Copa do Mundo.

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Wesley sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e acabou desconvocado pela CBF. Para ocupar a vaga aberta no elenco, Ancelotti optou por chamar Éderson, destaque da Atalanta.

Rizek, porém, entende que o corte poderia ter sido usado para corrigir um desequilíbrio no grupo brasileiro. Em publicação nas redes sociais, o apresentador afirmou que defenderia a convocação de um meio-campista e não necessariamente de um jogador com características semelhantes às de Wesley.

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— Desde ontem defendo que, no corte do Wesley, tinha de chamar um meia, para corrigir um problema da convocação inicial. É também mais um sinal de que o esquema com quatro atacantes já era. Éderson é que não seria minha escolha. Prefiro o Gérson. Mas... mentalidade italiana — escreveu.

Wesley sentiu a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Antes da definição da CBF, havia expectativa sobre qual seria o caminho adotado por Ancelotti. Embora nomes como Paulo Henrique e Vitinho fossem opções naturais por atuarem na mesma posição de Wesley, a comissão técnica preferiu reforçar o meio-campo com Éderson.

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Confira o comunicado da CBF sobre o corte do Wesley:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

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