Leitura labial revela conversa de Wesley com médico após lesão: 'Forte'

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado (6), em Cleveland, ficou marcada não apenas pelos gols de Bruno Guimarães e Endrick, mas também pela preocupação envolvendo o lateral-direito Wesley. Titular da equipe de Carlo Ancelotti, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir dores durante uma disputa de bola.

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Aos 16 minutos da etapa inicial, Wesley caiu no gramado e precisou de atendimento médico. A situação gerou apreensão na comissão técnica brasileira, principalmente por acontecer a poucos dias da estreia na Copa do Mundo.

Nas redes sociais, o especialista em leitura labial Velloso divulgou o que teria sido dito pelo jogador durante conversa com o médico da Seleção logo após o lance. Segundo a interpretação publicada, Wesley explicou como sentiu a lesão.

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— Eu fui tentar pegar a bola, tá ligado? Quando eu fui tentar pegar a bola...

O médico então questiona:

— E sentiu o joelho?

— Sim. Aí quando eu fui, aí eu senti atrás, tá ligado? — respondeu o lateral.

Na sequência, o profissional pergunta sobre a intensidade da dor.

— Mas sentiu muito forte?

— Foi, mesmo — respondeu Wesley.

Confira o vídeo:

Leitura labial de Wesley após sair lesionado do jogo do Brasil x Egito.



ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/7hegX2TDNq — VELLOSO (@vellosogg) June 7, 2026

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Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Texto de: Maurício Luz.

Pensando em possiveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

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Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

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