Convocação de volante no lugar de Wesley na Seleção Brasileira repercute: 'Não vai'

A confirmação da lesão de Wesley e sua consequente saída da Copa do Mundo movimentou as redes sociais neste domingo (7). Assim que a CBF anunciou a convocação de Éderson, da Atalanta, para ocupar a vaga aberta na Seleção Brasileira, torcedores passaram a debater a escolha da comissão técnica de Carlo Ancelotti.

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Wesley deixou o amistoso contra o Egito ainda no primeiro tempo após sentir dores na coxa esquerda. Exames realizados pela comissão médica da Seleção confirmaram uma lesão muscular no adutor da coxa, encerrando o sonho do lateral-direito de disputar o Mundial.

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Em nota oficial, a CBF lamentou o corte do jogador e destacou sua importância para o grupo.

Para a vaga, a comissão técnica optou pela convocação de Éderson, volante da Atalanta e um dos destaques do futebol italiano nas últimas temporadas. O jogador deve se apresentar à delegação brasileira nos Estados Unidos já nesta segunda-feira.

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A decisão, porém, dividiu opiniões entre os torcedores. Nas redes sociais, muitos questionaram a escolha de um volante para substituir um lateral-direito, enquanto outros defenderam a versatilidade do elenco e a qualidade de Éderson.

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Veja a repercussão:

Ter uma lesão assim jogando um amistoso contra o Egito, infelizmente isso é algo que não vai sair da cabeça dele — Satsw (@satsWcomenta) June 7, 2026

Um volante pra cobrir um lateral, boa ideia — _czpedrin (@peehx7) June 7, 2026

Danilo vai ser o LD titular ? Se for, meu Deus… — Victor Montenegro (@vmontenegro97) June 7, 2026

Pq não convocou um lateral direito??? — vitorˢᶜᶜᵖ (@VitorHenares1) June 7, 2026

Confira o comunicado da CBF sobre o corte do Wesley:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

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A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

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