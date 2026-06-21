logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero'

Jornalista analisou o desempenho do jogador

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
André Rizek questionou o desempenho de atacante na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O jornalista André Rizek durante o programa Seleção Sportv, analisou o desempenho de Raphinha com a camisa da Seleção Brasileira e afirmou que ainda espera mais do atacante do Barcelona.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: ‘Vai pra cima’

    Fora de Campo
    Há 7 horas
  • Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

    Lesão na coxa direita é pesadelo antigo de Raphinha, da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Raphinha sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19). A CBF confirmou o problema neste sábado (20) e informou que o atacante passará por um protocolo intensivo de recuperação.

    Durante o programa, o apresentador fez uma análise da trajetória do atacante na Seleção e afirmou que o desempenho do jogador ainda está abaixo do que ele apresenta no Barcelona.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    — Quando ele foi convocado pelo Tite, ele era jogador do Leeds. Ele não era tão conhecido como é hoje. O Raphinha hoje é um astro do futebol internacional. Ele era um jogador que estava despontando no Leeds, foi visto com uma sacada do Tite e começa muito bem nas Eliminatórias — afirmou.

    Rizek também relembrou a participação do atacante na Copa do Mundo de 2022, além do jornalista comparar o rendimento de Raphinha ao de Vinícius Júnior e disse acreditar que o camisa 11 ainda pode entregar mais atuando pelo Brasil.

    continua após a publicidade

    — Acho que ele não fez uma Copa à altura do talento dele em 2022 e, ao longo de toda a história dele na Seleção, eu espero mais. Porque eu vejo o Raphinha jogar muito no Barcelona, muito. A gente pede tanto que o Vini seja o Vini do Real Madrid. Acho que o Vini está sendo e, ainda na minha visão, está faltando mais Raphinha — finalizou.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Com lesão na coxa, Raphinha vira desfalque e pode não jogar mais a Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.

    ➡️Com Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na Copa

    Confira nota da Seleção sobre Raphinha

    "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoFelipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'Há 52 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoInflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 milHá 52 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoVozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do MundoHá 52 minutos
    Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'Há 1 hora
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do MundoPor que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo VerdeHá 1 hora
    Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Atacante do Flamengo saiu chorando após empata entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Torcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'
    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'
    Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'
    Jorginho, do Flamengo critica estreia de Rayan na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Jorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido'
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Torcedores reagem à fala de Endrick sobre relação com Ancelotti: 'Óbvio'
    caio ribeiro
    Caio Ribeiro se irrita com jogador na Copa do Mundo: 'Para que?'
    Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
    Narrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na Copa
    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Paraguai Copa do Mundo
    Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x Haiti
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'