Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero' Jornalista analisou o desempenho do jogador

O jornalista André Rizek durante o programa Seleção Sportv, analisou o desempenho de Raphinha com a camisa da Seleção Brasileira e afirmou que ainda espera mais do atacante do Barcelona.

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Raphinha sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19). A CBF confirmou o problema neste sábado (20) e informou que o atacante passará por um protocolo intensivo de recuperação.

Durante o programa, o apresentador fez uma análise da trajetória do atacante na Seleção e afirmou que o desempenho do jogador ainda está abaixo do que ele apresenta no Barcelona.

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— Quando ele foi convocado pelo Tite, ele era jogador do Leeds. Ele não era tão conhecido como é hoje. O Raphinha hoje é um astro do futebol internacional. Ele era um jogador que estava despontando no Leeds, foi visto com uma sacada do Tite e começa muito bem nas Eliminatórias — afirmou.

Rizek também relembrou a participação do atacante na Copa do Mundo de 2022, além do jornalista comparar o rendimento de Raphinha ao de Vinícius Júnior e disse acreditar que o camisa 11 ainda pode entregar mais atuando pelo Brasil.

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— Acho que ele não fez uma Copa à altura do talento dele em 2022 e, ao longo de toda a história dele na Seleção, eu espero mais. Porque eu vejo o Raphinha jogar muito no Barcelona, muito. A gente pede tanto que o Vini seja o Vini do Real Madrid. Acho que o Vini está sendo e, ainda na minha visão, está faltando mais Raphinha — finalizou.

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Com lesão na coxa, Raphinha vira desfalque e pode não jogar mais a Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.

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Confira nota da Seleção sobre Raphinha

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

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