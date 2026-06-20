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Lesão na coxa direita é pesadelo antigo de Raphinha, da Seleção Brasileira

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (24)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:31
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Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)
Raphinha durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago/AFP)

Ainda no primeiro tempo da vitória contra o Haiti, Raphinha sentiu dores na coxa direita durante a jogada que originou o segundo gol brasileiro e precisou deixar o campo. Exames realizados neste sábado (20) confirmaram o que as suspeitas indicavam: Raphinha voltou a ter a lesão muscular que assombrou sua última temporada no Barcelona. 

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  • Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

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    Na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos, em março, Raphinha teve novamente um problema muscular na coxa direita. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos gramados. Se a gravidade da lesão for a mesma, o jogador estaria fora da Copa do Mundo.

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    Confira nota da Seleção sobre Raphinha

    "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

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    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

    Brasil acumula baixas por lesão na Copa do Mundo

    A possível baixa de Raphinha amplia a lista de preocupações de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, o treinador já havia perdido o jovem Estêvão, titular durante a preparação para o torneio, além de Militão, que concorria por uma vaga entre os onze iniciais tanto na zaga quanto na lateral direita.

    O atacante Rodrygo e o lateral-direito Vanderson eram outros dois nomes com presença praticamente assegurada na lista de convocados, mas ficaram fora do Mundial em razão de problemas físicos. Neymar, por sua vez, integrou a relação final elaborada por Ancelotti, mas ainda não reúne condições de jogo para ser relacionado.

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